Trước Tết Nguyên đán, 3 vị trí trong nhà nhất định phải dọn dẹp: Có một chỗ giữa nhà mà ai cũng bỏ qua

Để có được điều đó, 3 vị trí sau đây bạn nhất định phải dọn sạch, không được bỏ qua.

Vào dịp cuối năm gần Tết là mỗi gia đình người Việt đều chuẩn bị sắm sửa đón tết, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa sạch sẽ để đón tiễn năm cũ chào đón một năm mới tốt lành. Ai cũng mong muốn gia đình mình đón một năm mới tươm tất, đầy đủ nhất để hy vọng một năm mới tràn đầy may mắn, hạnh phúc.

Khi dọn dẹp lại bàn thờ thì cần dọn dẹp theo nguyên tắc là: bát hương cần phải đặt xa tượng ảnh, bát hương sẽ đặt ngay ngoài cùng bàn thờ ở vị trí gần nhất với người thắp hương để thắp dễ dàng, khoảng giữa ban thờ sẽ đặt bình hoa, mâm đựng ngũ quả, đặt chén nước hoặc trà hoặc rượu.

Bàn thờ tổ tiên là nơi trang trọng, thiêng liêng nhất của ngôi nhà nên khi dọn dẹp bàn thờ đón Tết thì đúng cách. Đối với các tượng thờ thần tài, thổ địa hay ảnh trên ban thờ thì cần dùng khăn sạch hoặc khăn giấy ướt sạch sẽ để lau bụi bặm. Nhưng cần hạn chế dịch chuyển vị trí tượng, ảnh trên ban thờ nhưng tuyệt đối không dùng giẻ đã dùng rồi hoặc giẻ bẩn.

Các khoảng trống và trung cung của ngôi nhà

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, khi dọn dẹp, đa số mọi người hay xếp đặt đồ đạc bám dọc tường nhà, bố trí bám theo các bức tường mà quên phần trung cung, thường là những khu vực đi lại, khoảng trống giữa các phòng, giếng trời hay trục cầu thang.

Để việc dọn nhà cuối năm đúng chuẩn phong thủy, bạn cần lưu ý rằng vị trí trung cung là điểm thu hút sinh khí và dẫn dắt tầm nhìn cho nội thất. Vì thế, nên tập trung dọn sạch sẽ, tăng cường chiếu sáng và có thể đặt thêm vật dụng trang trí như một tấm thảm tròn, bộ bàn nhỏ đặt bình hoa… cho các khu vực này.

Đối với căn hộ chung cư, trung cung thường là phần giao điểm giao thông qua lại các phòng, nên dọn dẹp quang đãng. Để vị trí trung cung sáng sủa và sinh động hơn có thể tạo điểm nhấn như bố trí tiểu cảnh, bình gốm (thuộc thổ, bình hoà) hoặc treo tranh ảnh.

Không gian trong nhà là giới hạn vì thế cần làm mới nhà cửa bằng sự chắt lọc và bài trí khéo léo, có chính phụ và trọng tâm, đem lại một không khí tươi tắn, tinh khôi cho nhà cửa vào dịp năm mới. Để thực hiện điều này, gia chủ nên kiềm chế trong việc mua sắm vật dụng mới, thay vào đó, hãy “quy hoạch” lại đồ nội thất cũ sao cho ngăn nắp, ít chi tiết thừa.

Khu vực ăn uống

Ảnh minh họa: Internet

Khu vực nhà ăn hay nơi dành để đãi khách, ăn uống trong dịp Tết thì chúng ta cũng nên lưu ý khi dọn dẹp nhà cửa bởi đây là nơi thường xuyên tập trung đông người trong dịp năm mới.

Chính vì vậy mà nơi đây cần được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, sắp xếp chỗ ngồi ổn định cho gia chủ để họ có thể dễ dàng quán xuyến việc tiếp đón khách sao cho tốt nhất. Bên cạnh đó gia chủ có thể sắp xếp, bố trí các vật dụng cần thiết sao cho phù hợp và hiệu quả như khay trà, khăn đựng giấy.

Lưu ý là những khu vực này cần dọn dẹp bớt những đồ có góc cạnh sắc nhọn, đồ vật nguy hiểm dễ gây sát thương vừa là để giải phóng không gian vừa giảm rủi ro khi khách ngồi đặc biệt là thời điểm đông người.

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