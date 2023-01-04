Phật Bà soi đường chỉ lối, đúng Rằm tháng Chạp này: 3 con giáp cắt bỏ vận đen, rũ bùn đứng dậy, tiền chảy về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 04/01/2023 12:44

Tử vi cho biết đúng Rằm tháng Chạp này, 3 con giáp dưới đây đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Thân

Phật Bà soi đường chỉ lối, đúng Rằm tháng Chạp này: 3 con giáp cắt bỏ vận đen, rũ bùn đứng dậy, tiền chảy về đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân nhận khá nhiều may mắn trong dịp Rằm tháng Chạp. Con giáp này dự báo sẽ đón nhận nhiều niềm vui mới. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thân phát huy năng lực, điểm mạnh của bản thân. Người đang làm lãnh đạo hoặc theo đuổi con đường học hành đều có khả năng tiếp cận các cơ hội phát triển tốt.

Tình hình tài chính của tuổi Thân được dự báo là sẽ có sự thăng hoa. Người làm công ăn lương tạo ấn tướng tốt đối với cấp trên nên có thể được thưởng hoặc tăng lương. Người kinh doanh cũng có lượng khách hàng ổn định, thu về lợi nhuận khá.

Đường tình duyên của người tuổi Thân cũng ổn định. Bản mệnh tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.

Tuổi Dậu

Phật Bà soi đường chỉ lối, đúng Rằm tháng Chạp này: 3 con giáp cắt bỏ vận đen, rũ bùn đứng dậy, tiền chảy về đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng dịp Rằm tháng Chạp, tuổi Dậu có vận trình tương đối tốt đẹp. Nhìn chung, con giáp này làm gì cũng suôn sẻ. Trong công việc, tuổi Dậu có thể hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thu về thành quả tốt. Nhờ đó, thu nhập của bản mệnh cũng có dấu hiệu khởi sắc.

Tất nhiên, khi đảm nhận nhiều nhiệm vụ hay những nhiệm vụ quan trọng thì áp lực sẽ càng tăng lên. Tuổi Dậu cần không ngừng nỗ lực, nâng cao trình độ, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của công việc. Nhờ đó, thành quả sẽ càng tốt hơn, tương lai càng rộng mở.

Đường tình duyên của tuổi Dậu cũng tương đối êm đẹp. Người có cặp có đôi dù bận rộn vẫn dành thời gian quan tâm đến đối phương, chia sẻ tình cảm, hai bên biết trân trọng nhau.

Tuổi Hợi

Phật Bà soi đường chỉ lối, đúng Rằm tháng Chạp này: 3 con giáp cắt bỏ vận đen, rũ bùn đứng dậy, tiền chảy về đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rằm tháng Chạp sắp tới, tuổi Hợi có thể gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Con giáp này luôn giữ thái độ khiêm tốn, tôn trọng người khác, biết mình biết ta nên luôn được mọi người yêu quý, kính nể.

Tuổi Hợi có thể tranh thủ thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước trong thời điểm này. Mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi như dự tính của người tuổi Hợi. Người làm ăn kinh doanh nắm được lợi thế, có thể vượt lên trên đối thủ, doanh thu ngày một tăng.

Thách thức xuất hiện cũng là cơ hội tốt để tuổi Hợi tiếp tục rèn luyện bản thân, khẳng định năng lực. Người trẻ tuổi mới bước chân trên con đường sự nghiệp không cần phải lo lắng quá. Bản mệnh chỉ cần bỏ công sức, chịu khó tập trung vào nhiệm vụ của mình thì sẽ có kết quả xứng đáng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Tử vi cho biết, kể từ Rằm tháng Chạp vận mệnh đổi gió xoay chiều, những con giáp này rũ bùn đứng dậy sáng lòa, tiền tài - công danh đỏ rực.

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