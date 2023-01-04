Tết Nguyên đán cận kề, gia chủ nhớ rước 3 cây cảnh 'mạ vàng, dát bạc' này vào nhà, Thần Tài ưng bụng may mắn gấp 10 lần

Dưới đây là 3 cây cảnh "mạ vàng dát bạc" rất đẹp, lại có ý nghĩa phong thủy chiêu tài, hút lộc. Các mép lá của chúng đều có màu vàng kim, giá trị làm cảnh rất cao, hình dáng rất đặc biệt, rất thích hợp để trồng trong nhà trong dịp Tết Nguyên Đán này.

Tết đến, xuân về, hầu như nhà nào cũng sắm sửa cây cảnh để trang trí cho ngôi nhà ấm cúng, mong một năm mới phúc lộc đầy nhà.

Chúng ta đều biết rằng có rất nhiều giống lưỡi hổ, trong đó có giống lưỡi hổ mép lá vàng được ưa thích đặc biệt. Thân rễ của cây có đặc điểm cuộn lại hình ống, sau đó một số chiếc lá đẹp đẽ sẽ mọc ra. Mép lá có màu vàng kim trông rất quý phái.

Giống như các loài lưỡi hổ khác, lưỡi hổ mép lá vàng có tác dụng thanh lọc không khí, làm giảm các tia bức xạ điện tử cho không gian nhà bạn.

Cây lưỡi hổ vàng mọc mạnh mẽ mọc thẳng đâm lên trời nên thể hiện cho sự quyết đoán, ý chí tiến về phía trước của con người, dáng vẻ uy nghiêm từ thân đến ngọn của cây là biểu tượng cho sự uy quyền, danh gia vọng tộc.

Cây lưỡi hổ vàng còn đặc biệt có ý nghĩa trong phong thủy. Người xưa vẫn luôn quan niệm rằng cây lưỡi hổ nói chung và cây lưỡi hổ viền vàng nói riêng có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ, đẩy lùi điềm xấu, mang lại may mắn, tài lộc và thành công cho người trồng.

Người xưa cũng có quan niệm rằng nếu trồng được cây lưỡi hổ vàng cho ra hoa thì không những thuận lợi suôn sẻ mọi mặt và còn may mắn suốt cả năm. Cây cảnh này rất dễ sống, dễ chăm sóc. Trồng cây cảnh lưỡi hổ mép lá vàng trong nhà có thể nói là "vàng ngọc đầy nhà".

2. Cây lan chi

Lan chi là một loại cây cảnh rất được ưa thích chọn trồng trong nhà. Chúng không chỉ đẹp, dễ sống mà còn có tác dụng thanh lọc không khí rất mạnh. Những chiếc lá lan chi có viền vàng nhạt, có giá trị làm cảnh rất cao.

Vào tháng 6 đến tháng 8, cây cảnh này có thể nở hoa, và những bông hoa nhỏ tương đối nhỏ, những chùm hoa của nó dài 30-60 cm.

Để chăm sóc cây cảnh lan chi, bạn nên đưa chúng vào nhà vào mùa đông giá lạnh, nếu môi trường xuống dưới 10 độ C. Nếu nhiệt độ quá thấp, cây cảnh có thể chết cóng. Nó cũng là một loại cây thích được bón nhiều phân. Bạn nên bón phân nửa tháng 1 lần trong suốt mùa sinh trưởng.

Đồng thời cần tưới cho cây cảnh nhiều hơn vào mùa hè. Để chăm sóc cây cảnh lan chi, vào mùa đông bạn cần cung cấp thêm cho chúng ánh sáng. Nếu đủ ánh sáng thì lá của nó sẽ đẹp hơn, viền vàng ở mép lá sẽ rõ ràng hơn.

Bạn cũng cần lau lá cho cây cảnh thường xuyên, không để chúng có bụi. Như vậy, cây cảnh mới quang hợp tốt và làm tốt nhiệm vụ thanh lọc không khí. Khi có lá chết cần loại bỏ, tỉa bớt các nhánh rườm rà để giữ cho dáng cây được đẹp.

Trong phong thuỷ, lan chi là biểu tượng cho sự bền bỉ, kiên cường, dẻo dai, không bị khuất phục bởi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Ngoài ra, loại cây này còn có thể giúp gia chủ xua đuổi tà ma, vận xấu, nên được xem là tấm bùa hộ mệnh cho gia đình, mang đến sự bình yên, hạnh phúc và nhiều may mắn, tài lộc.

3. Cây thùa viền lá vàng

Cây thùa viền lá vàng còn được gọi là "cây mạ vàng". Nó có một số viền vàng đẹp trên các mép lá. Đây là một loài thực vật thuộc họ Amaryllidaceae, chi Agave. Cây có thân ngắn, lá mọng nước.

Những chiếc lá của cây cảnh này có hình dạng của một chiếc kiếm rất mạnh mẽ, quanh năm xanh tốt nhưng xung quanh lá lại có màu vàng, rất đặc biệt.

Chúng ta có thể trồng cây cảnh này ở sân và ban công để ngắm. Nó rất dễ bảo quản và có khả năng chịu hạn tốt.

Cây thùa có ý nghĩa thu hút tài lộc và vận may, thuận lợi suôn sẻ trong cuộc việc và gia đình. Ngoài ra, theo phong thủy cây thùa còn được coi như công cụ trừ tà.

Hơn nữa cây cảnh được ví như một tình yêu mãnh liệt và dồi dào sức sống, đem lại cảm giác dễ chịu, thoải mái đối với mọi người xung quanh, rất thích hợp trang trí trong nhà dịp Tết Nguyên Đán.

* Thông tin mang tính chất tham khảo cho quý độc giả!