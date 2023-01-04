Tử vi 15 ngày cuối cùng tháng Chạp: 3 con giáp xóa sổ vận đen, đỏ cả tình lẫn tiền, vận khí có nhiều chuyển biến tài lộc đổ về như thác

Tâm linh - Tử vi 04/01/2023 23:44

Trong những ngày cuối cùng của năm 2022, vận trình của 3 con giáp này có sự cải thiện rõ rệt, tiền của tăng lên không ngừng.

Tuổi Mão

Tử vi 15 ngày cuối cùng tháng Chạp: 3 con giáp xóa sổ vận đen, đỏ cả tình lẫn tiền, vận khí có nhiều chuyển biến tài lộc đổ về như thác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão vốn thông minh, nhanh nhẹn lại có khả năng ngoại giao tốt nên được nhiều người quý mến. Con giáp này có cát tinh soi chiếu nên vận trình rực sáng, tài lộc dồi dào, cuộc sống no đủ.

Tử vi dự báo rằng, 15 ngày cuối cùng của tháng Chạp, con giáp này có đường công danh, sự nghiệp thăng tiến, làm gì cũng thuận lợi. Tuổi Mão có thể dễ dàng giải quyết những khó khăn trước mắt. Không những thế, con giáp này có thể nhận được cơ hội tốt trong sự nghiệp, gây dựng cuộc sống vui vẻ về tinh thần, ấm no về vật chất.

Con đường tài lộc của người cầm tinh con Mèo sẽ mở rộng cửa, đón thêm nhiều may mắn và quý nhân phù trợ. Những người này có thể tỏa sáng trong công việc, được điềm lành vây quanh, làm việc gì cũng dễ thành. 

Tuổi Ngọ 

Tử vi 15 ngày cuối cùng tháng Chạp: 3 con giáp xóa sổ vận đen, đỏ cả tình lẫn tiền, vận khí có nhiều chuyển biến tài lộc đổ về như thác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng nửa cuối tháng Chạp năm Nhâm Dần 2022, tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn. Con giáp này liên tiếp đón nhận những cơ hội mới, tăng khả năng đổi đời. Nếu như những tháng đầu năm, tuổi Ngọ gặp khá nhiều khó khăn thì bước sang giai đoạn cuối năm này, vận trình của bản mệnh khởi sắc từng ngày. Tới đây, tuổi Ngọ sẽ tìm được hướng đi riêng cho công việc. Con giáp này càng cố gắng sẽ càng kiếm dược nhiều tiền.

Tuổi Ngọ có quý nhân và Thần Tài chiếu cố nên vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng. Nhìn chung, cuối năm 2022, bản mệnh có thể lội ngược dòng ngoạn mục, gặt hái thành quả tốt đẹp khiến nhiều người kính nể.

Ngọ sẽ có phúc lộc tìm đến, quý nhân phù trợ, có nhiều phúc khí và tránh được nhiều xui xẻo. Nhiều người cũng tìm được tình yêu đích thực và có cuộc sống hạnh phúc hơn. Người tuổi Ngọ sẽ có tài lộc vượng phát trong giai đoạn này, tài lộc hanh thông, ước mơ sẽ sớm thành hiện thực.

Tuổi Hợi

Tử vi 15 ngày cuối cùng tháng Chạp: 3 con giáp xóa sổ vận đen, đỏ cả tình lẫn tiền, vận khí có nhiều chuyển biến tài lộc đổ về như thác - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào những ngày cuối năm 2022 âm lịch, tuổi Hợi có cơ hội lột xác, thay đổi cuộc đời. Vận trình của con giáp này diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh được dự báo có thể liên tiếp đón nhận tin vui về tài lộc.

Trong công việc, tuổi Hợi có những bước tiến vượt bậc. Bản mệnh có thể ký kết được những bản hợp đồng mới, có giá trị lớn. Lợi nhuận chung tăng lên giúp thu nhập của tuổi Hợi cũng tăng không ngừng.

Không chỉ có con đường tài lộc suôn sẻ, đường tình duyên của tuổi Hợi cũng rực sáng. Người độc thân có thể tìm thấy đối tượng ưng ý và tiến tới tìm hiểu kỹ hơn. Người có cặp có đôi càng thăm gắn bó, có thể đón nhận thêm nhiều tin vui mới.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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