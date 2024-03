Đúng ngày mai, thứ Ba 12/3/2024, 3 con giáp bị HUNG TINH kìm kẹp, khó phát triển năng lực, sự nghiệp lao dốc không phanh

Đúng ngày mai, thứ Ba 12/3/2024, cục diện Tương Hại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi Mùi, khiến cho con giáp này khó thoát khỏi vòng vây của kẻ tiểu nhân. Chỉ cần bản mệnh để lộ một sơ hở dù là nhỏ nhất, kẻ xấu bụng đã ngay lập tức nhằm vào để hạ bệ bản mệnh. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tài lộc của các con giáp này. Các nguồn thu có dấu hiệu chững lại, đầu tư kinh doanh cũng chưa hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Thủy Thổ bất dung này, tuổi Mùi sẽ phải đối mặt với nguy cơ tình cảm tan vỡ vì chính sự vô tâm của bản mệnh. Đừng để giữa hai người xuất hiện bất cứ bức tường ngăn cách cách nào.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Ba 12/3/2024 là một ngày làm việc không thực sự hiệu quả với người tuổi Thân do Thương Quan ảnh hưởng. Tâm trạng của bạn không ổn định, cộng thêm tác động ngoại cảnh nên đầu óc khá chểnh mảng. Thậm chí bạn còn dễ xảy ra tranh cãi do chuyện bé xé ra to, làm mọi chuyện ầm ĩ, phức tạp lên bất chấp hậu quả. Tiền vốn bỏ ra chưa thể thu lại khiến bạn khá sốt ruột và có thể đưa ra quyết định sai lầm trong lúc nóng vội.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm cũng không được tốt cho lắm. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở, dường như bản mệnh đang cần sự đổi mới trong chuyện tình cảm để không đi vào lối mòn nhàm chán. Dù mọi thứ chưa đến mức đổ vỡ nhưng những vết rạn nứt đã xuất hiện khá rõ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!