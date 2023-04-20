Đúng 6h30 chiều 20/4/2023: người cầm tinh 3 con giáp sau được Thần Tài ban lộc, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, vượng phát, một bước lên mây

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay đem lại lòng quyết tâm cho tuổi Tuất. Con giáp này không cần đến sự thúc, giục giã của bất cứ ai cũng sẽ chủ động bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải chú ý tránh đưa ra những quyết định quá chủ quan hoặc vội vã.

Với những ai còn độc thân, hãy bình tĩnh mà đón nhận tình yêu. Đào hoa nở rộ, có thể bản mệnh sẽ cảm thấy choáng ngợp vì được rất nhiều người săn đón, tỏ tình. Hãy cân nhắc để đưa ra sự lựa chọn chính xác nhất.

Trên phương diện tình cảm, những mâu thuẫn, rạn nứt trước của các cặp vợ chồng tuổi Tuất đã được bản mệnh khéo léo giải quyết, không để chuyện quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại. Hai người đều đang kỳ vọng rất nhiều ở tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tam Hợp tác động, người tuổi Tý được trải qua một ngày yên bình và thuận lợi. Bạn biết mình nên làm gì và cần phải làm gì, vì thế mà công việc nào vào tay bạn cũng vô cùng suôn sẻ.

Tính cách tích cực, trách nhiệm của bản mệnh còn có thể truyền nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, khiến cả tập thể đều hăng hái làm việc. Nếu biết phát huy tinh thần đoàn kết, mọi người sẽ cùng nhau chạm tới thành công.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày thứ 5 này, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Đông Nam sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Bắc sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi vui hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ may mắn biết đến người hướng dẫn mở lối công danh.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay may mắn gặp được quý nhân thận trọng trong đường công danh, mở lối hoàn thành mục tiêu đúng hạn.

Tình duyên: Tình duyên thăng hoa, cả hai gặp nhau trong tình trạng đều mong muốn tìm nửa kia vừa ý.

Tài lộc: Tiền tài thu được về ít, đôi lúc tiêu hao quá đà.

Sức khỏe: Ăn uống điều độ, hạn chế đồ ăn nấu sẵn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!