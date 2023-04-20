Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay, tuổi Mùi bị cô lập giữa tập thể, tất cả là bởi đã hành xử quá độc đoán, kiêu ngạo trong khoảng thời gian qua. Con giáp này tự coi mình là người có vị thế cao để ra lệnh cho tất cả người khác.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, để có thể gặp được nhiều điều thuận lợi, may mắn.

Trên thực tế, nếu chỉ là một nhân viên bình thường thì bản mệnh nên để ý tới vị thế của mình, đừng bắt người khác phải nghe theo mình răm rắp. Nếu muốn ra lệnh cho người khác, con giáp này cần thể hiện bản thân để giữ một vị trí cao hơn đã.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu đi tới đâu cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người, chủ yếu là bởi từ trước đến nay, bạn cũng chẳng nề hà khi giúp đỡ người khác. Con giáp này có thể cân nhắc thực hiện việc trọng đại ngay trong hôm nay.

Người làm ăn kinh doanh có một ngày bận rộn luôn chân luôn tay. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên lúc nào đơn hàng cũng bay về tới tấp. Dù hơi vất vả một chút, song bạn hứa hẹn sẽ nhận một túi tiền cực kì rủng rỉnh.

Kim khí vượng, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức, khiến cơ thể bị chấn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi vui hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay chấn chỉnh bản thân đúng mực, đừng làm quá sự việc lên.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn bị tai tiếng, bạn cần chấn chỉnh bản thân đúng mực.

Tình duyên: Người tuổi Thìn hạn chế việc giao tiếp, nên thường thể hiện tình cảm bằng hành động, đối phương cảm thấy an tâm khi ở cạnh.

Tài lộc: Tài chính nên biết cắt giảm kịp thời, đừng tiêu hao thâm hụt.

Sức khỏe: Khớp đầu gối bạn cần chú ý thường xuyên, dễ chấn thương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!