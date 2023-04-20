Tử vi 20/04/2023: Thần tài gõ cửa đảm bảo đúng, 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, cá Chép hóa Rồng, lên đời, đổi vận, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 00:58

Theo tử vi tháng 4, chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài ân điểm, nửa đời về sau không còn lo nghĩ.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay, tuổi Thìn dễ dàng tìm ra hướng đi mới cho công việc. Con giáp này không còn phụ thuộc vào các cách làm cũ hoặc mọi người xung quanh mà có lối đi riêng, dù gặp không ít thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội hơn.

Tuổi Thìn hãy tin tưởng vào định hướng của bản thân, đừng sợ va vấp, bởi mỗi lần thất bại cũng là một lần học thêm được nhiều điều hay về công việc cũng như chính bản thân. Con giáp này cũng hãy nhiệt tình học hỏi thêm từ mọi người xung quanh.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn có dấu hiệu thăng hoa đáng kể. Sau một khoảng tìm hiểu đáng kể, bản mệnh và đối phương quyết định sẽ đến với nhau. Từ nay cuộc sống sang trang, hai người sẽ đón nhận thêm nhiều niềm vui.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão

Tử vi 20/04/2023: Thần tài gõ cửa đảm bảo đúng, 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, cá Chép hóa Rồng, lên đời, đổi vận, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chính Ấn chỉ dẫn, người tuổi Ngọ tìm ra cách để khẳng định tài năng của mình. Dù cấp trên giao cho bạn nhiệm vụ khó khăn đến đâu đi nữa, bạn cũng có thể bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết hợp lý, sáng tạo nhất.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Bạn thường quan tâm đến nhân viên một cách thật lòng, không áp đặt mà luôn tìm cách lắng nghe, nhờ thế đưa ra được những quyết định hợp tình hợp lý, khiến ai cũng khâm phục.

Tuy nhiên, do Hỏa khắc Kim nên quan hệ của bạn và người ấy càng lúc càng trở nên căng thẳng. Dù trên thực tế là 2 bạn đều chỉ muốn tốt cho đối phương nhưng vì chưa hiểu ý nhau nên gây ra những hiểu lầm không đáng có. 

Tử vi 20/04/2023: Thần tài gõ cửa đảm bảo đúng, 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, cá Chép hóa Rồng, lên đời, đổi vận, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi may mắn gặp được tình yêu trong lúc hoàn thành công việc.  

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay được cấp trên quan tâm, đánh giá tốt về mức độ hoàn thành công việc. 

Tình duyên: Tình duyên có nhiều may mắn, người độc thân tìm được người thích hợp trong thời gian công tác.  

Tài lộc: Tài lộc còn tiêu hao lớn cho việc hoàn thành mục tiêu cá nhân. 

Sức khỏe: Dị ứng thời tiết, nên cân nhắc du lịch nơi có khí hậu khắc nghiệt.

Tử vi 20/04/2023: Thần tài gõ cửa đảm bảo đúng, 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, cá Chép hóa Rồng, lên đời, đổi vận, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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