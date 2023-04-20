Tử vi ngày 1/3 âm lịch (20/4/2023): 3 con giáp cẩn thận ‘tai bay vạ gió’, công việc lúc lên lúc lại xuống, tai hoạ đôi khi ập đến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 00:49

Theo tử vi tháng 4, những con giáp này gặp sao Phá Quân, Tham Lang dễ rơi vào lùm xùm dính thị phi.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay, các quan hệ xã giao của tuổi Mão không thực sự tốt đẹp. Cách hành xử của bản mệnh sẽ khiến một số người cảm thấy khó chịu, thậm chí là bất mãn.

Tất nhiên, chẳng ai có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, nhưng con giáp này không nên vin vào điều đó để hành xử theo ý thích của cá nhân. Hãy điều chỉnh hành vi để có thể hòa hợp với bạn bè, đồng nghiệp hơn, để được nhiều người yêu mến.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình...

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Dần

Tử vi ngày 1/3 âm lịch (20/4/2023): 3 con giáp cẩn thận ‘tai bay vạ gió’, công việc lúc lên lúc lại xuống, tai hoạ đôi khi ập đến bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ có tinh thần hăng hái, phấn chấn làm việc. Bạn học được thêm nhiều kiến thức hữu ích có thể áp dụng ngay lúc này và trong tương lai, góp phần khẳng định vốn hiểu biết của mình.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể gặp được những đối tác triển vọng trong ngày hôm nay. Hãy thảo luận kỹ càng với đối phương các điều khoản hợp đồng để tránh tranh chấp. Đôi bên cùng chung quan điểm và mục đích sẽ càng hợp tác với nhau thuận lợi hơn.

Hỏa khắc Kim, tiếc rằng quan hệ tình cảm của bản mệnh chưa có dấu hiệu phát triển nào đáng kể. Người độc thân quá bận rộn với các công việc riêng của mình nên thường từ chối các buổi gặp gỡ. Bạn cho rằng việc tìm hiểu người khác là phiền phức, tốn thời gian.

Tử vi ngày 1/3 âm lịch (20/4/2023): 3 con giáp cẩn thận ‘tai bay vạ gió’, công việc lúc lên lúc lại xuống, tai hoạ đôi khi ập đến bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay thiếu may mắn, công việc gặp nhiều trở ngại. 

Công việc: Công việc người tuổi Thân thiếu may mắn, còn gặp các trở ngại khi hoàn thành công việc được giao. 

Tình duyên: Tình cảm cần cân đối giữa hạnh phúc của chính bạn và gia đình.   

Tài lộc: Tiền tài tuy có nhiều, nhưng không biết gìn giữ.   

Sức khỏe: Ăn uống nên biết kiêng cữ, tránh ăn nhầm dễ trúng thực. 

Tử vi ngày 1/3 âm lịch (20/4/2023): 3 con giáp cẩn thận ‘tai bay vạ gió’, công việc lúc lên lúc lại xuống, tai hoạ đôi khi ập đến bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi ngày mới 20/4/2023 gọi tên 3 con giáp may mắn: Người sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, người tài lộc rủng rỉnh, người có tình duyên mới

Tử vi ngày mới 20/4/2023 gọi tên 3 con giáp may mắn: Người sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, người tài lộc rủng rỉnh, người có tình duyên mới

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay, những con giáp này có cát tinh đường tài lộc, nhân duyên.

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