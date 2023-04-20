Tử vi ngày 20/4/2023 (nhằm 1/3 âm lịch): 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tiễn nghèo đón giàu, tình yêu rực rỡ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay đem tới những ảnh hưởng tiêu cực cho tuổi Sửu. Con giáp này dễ vướng phải tranh cãi, mâu thuẫn với đồng nghiệp bởi bản tính cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý muốn cá nhân của mình.

May mắn là quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp. Mỗi khi không tìm ra hướng giải quyết công việc hãy tâm sự với đối phương, rất có thể đối phương đứng ngoài cuộc sẽ có cái nhìn cởi mở, đa chiều hơn về vấn đề.

Đây là lúc tuổi Sửu cần xem xét lại bản thân để nhận ra điểm yếu của mình. Nếu không nhanh chóng cải thiện và sửa chữa, bản mệnh sẽ khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu, không muốn hợp tác cùng, cuối cùng rơi vào thế bị cô lập.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Kim khắc Mộc cho thấy quan hệ xã giao của người tuổi Mão không thực sự tốt đẹp trong ngày hôm nay. Cách hành xử của bạn sẽ khiến một số người cảm thấy khó chịu, thậm chí là bất mãn.

Tất nhiên, chẳng ai có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, nhưng bạn không nên vin vào cái lí lẽ đó để hành xử một cách cảm tính, theo ý thích của cá nhân mình. Hãy điều chỉnh hành vi để có thể hòa hợp với bạn bè, đồng nghiệp hơn, để được nhiều người yêu mến.

Xem tử vi online theo Hải Thượng Lãn Ông, là ngày 1 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi vui hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất hôm nay sung sướng với tất cả công việc đang đảm nhận.

Công việc: Tiến độ công việc người tuổi Tuất đạt được thành tựu tương ứng, xứng đáng có nhiều thành tựu.

Tình duyên: Người tuổi Tuất cả hai có nhiều thành tựu, mang lại hạnh phúc khi có cùng người chung chí hướng.

Tài lộc: Tài lộc đạt đúng điều mong muốn.

Sức khỏe: Sống khỏe với những món ăn ngon, thức uống tốt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!