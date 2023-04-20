Tử vi ngày 20/4/2023 (nhằm 1/3 âm lịch): 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tiễn nghèo đón giàu, tình yêu rực rỡ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 00:35

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi này có sự biến chuyển mới về vận trình tài lộc, sự nghiệp, tình duyên nhất trong hôm nay.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay đem tới những ảnh hưởng tiêu cực cho tuổi Sửu. Con giáp này dễ vướng phải tranh cãi, mâu thuẫn với đồng nghiệp bởi bản tính cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý muốn cá nhân của mình.

Đây là lúc tuổi Sửu cần xem xét lại bản thân để nhận ra điểm yếu của mình. Nếu không nhanh chóng cải thiện và sửa chữa, bản mệnh sẽ khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu, không muốn hợp tác cùng, cuối cùng rơi vào thế bị cô lập.

May mắn là quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp. Mỗi khi không tìm ra hướng giải quyết công việc hãy tâm sự với đối phương, rất có thể đối phương đứng ngoài cuộc sẽ có cái nhìn cởi mở, đa chiều hơn về vấn đề.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Tử vi ngày 20/4/2023 (nhằm 1/3 âm lịch): 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tiễn nghèo đón giàu, tình yêu rực rỡ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Kim khắc Mộc cho thấy quan hệ xã giao của người tuổi Mão không thực sự tốt đẹp trong ngày hôm nay. Cách hành xử của bạn sẽ khiến một số người cảm thấy khó chịu, thậm chí là bất mãn.

Tất nhiên, chẳng ai có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, nhưng bạn không nên vin vào cái lí lẽ đó để hành xử một cách cảm tính, theo ý thích của cá nhân mình. Hãy điều chỉnh hành vi để có thể hòa hợp với bạn bè, đồng nghiệp hơn, để được nhiều người yêu mến.

Xem tử vi online theo Hải Thượng Lãn Ông, là ngày 1 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi ngày 20/4/2023 (nhằm 1/3 âm lịch): 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tiễn nghèo đón giàu, tình yêu rực rỡ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi vui hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất hôm nay sung sướng với tất cả công việc đang đảm nhận.

Công việc: Tiến độ công việc người tuổi Tuất đạt được thành tựu tương ứng, xứng đáng có nhiều thành tựu.  

Tình duyên: Người tuổi Tuất cả hai có nhiều thành tựu, mang lại hạnh phúc khi có cùng người chung chí hướng. 

Tài lộc: Tài lộc đạt đúng điều mong muốn. 

Sức khỏe: Sống khỏe với những món ăn ngon, thức uống tốt.   

Tử vi ngày 20/4/2023 (nhằm 1/3 âm lịch): 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tiễn nghèo đón giàu, tình yêu rực rỡ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Sau 17h chiều nay (20/4/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày TRÚNG SỐ LĨNH THƯỞNG, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Sau 17h chiều nay (20/4/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày TRÚNG SỐ LĨNH THƯỞNG, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Theo tử vi 12 con giáp tháng 4, những con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc.

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