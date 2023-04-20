Sau 17h chiều nay (20/4/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày TRÚNG SỐ LĨNH THƯỞNG, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 00:16

Theo tử vi 12 con giáp tháng 4, những con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay, tuổi Tý được trải qua một ngày yên bình và thuận lợi. Con giáp này biết mình nên làm gì và cần phải làm gì, vì thế mà công việc nào vào tay bản mệnh cũng vô cùng suôn sẻ.

Tính cách tích cực, trách nhiệm của bản mệnh còn có thể truyền nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, khiến cả tập thể đều hăng hái làm việc. Nếu biết phát huy tinh thần đoàn kết, mọi người sẽ cùng nhau chạm tới thành công.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày mới này, bản mệnh nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Đông Nam sẽ giúp bản mệnh gặp Hỷ thần và hướng Bắc sẽ giúp bản mệnh gặp được Tài thần.

Sau 17h chiều nay (20/4/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày TRÚNG SỐ LĨNH THƯỞNG, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Kiếp Tài đem tới những ảnh hưởng tiêu cực cho người tuổi Sửu. Bạn dễ vướng phải tranh cãi, mâu thuẫn với đồng nghiệp bởi bản tính cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý muốn cá nhân của mình.

Đây là lúc con giáp này cần xem xét lại bản thân để nhận ra điểm yếu của mình. Nếu không nhanh chóng cải thiện và sửa chữa, bạn sẽ khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu, không muốn hợp tác cùng, cuối cùng rơi vào thế bị cô lập.

Thổ sinh Kim, may mắn là quan hệ giữa bạn và nửa kia vô cùng hòa hợp. Mỗi khi không tìm ra hướng giải quyết công việc hãy tâm sự với người ấy, rất có thể đối phương đứng ngoài cuộc sẽ có cái nhìn cởi mở, đa chiều hơn về vấn đề.

Sau 17h chiều nay (20/4/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày TRÚNG SỐ LĨNH THƯỞNG, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đón nhận nhiều điều mới trong tình cảm.  

Công việc: Người tuổi Hợi trong công việc biết vận hành mọi việc, đạt được thành tựu tốt. 

Tình duyên: Thái độ lạc quan giúp bạn và người ấy thoải mái khi ở cạnh nhau.  

Tài lộc: Giảm sút nhẹ, chưa có nhiều thay đổi mới tài lộc.

Sức khỏe: Ăn cơm xong không nên ngồi hay nằm ngay, không tốt cho bụng, dạ dày.

Sau 17h chiều nay (20/4/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày TRÚNG SỐ LĨNH THƯỞNG, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Đúng 12h trưa mai, thứ Năm (20/4/2023 nhằm 1/3 âm lịch): 3 con giáp 99% trúng độc đắc tiền tỷ, lĩnh thưởng ngay cuối ngày, Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về

Đúng 12h trưa mai, thứ Năm (20/4/2023 nhằm 1/3 âm lịch): 3 con giáp 99% trúng độc đắc tiền tỷ, lĩnh thưởng ngay cuối ngày, Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về

Tử vi tháng 4 dự báo những con giáp này có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc.

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