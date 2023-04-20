Sau 17h chiều nay (20/4/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày TRÚNG SỐ LĨNH THƯỞNG, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay, tuổi Tý được trải qua một ngày yên bình và thuận lợi. Con giáp này biết mình nên làm gì và cần phải làm gì, vì thế mà công việc nào vào tay bản mệnh cũng vô cùng suôn sẻ.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày mới này, bản mệnh nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Đông Nam sẽ giúp bản mệnh gặp Hỷ thần và hướng Bắc sẽ giúp bản mệnh gặp được Tài thần.

Tính cách tích cực, trách nhiệm của bản mệnh còn có thể truyền nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, khiến cả tập thể đều hăng hái làm việc. Nếu biết phát huy tinh thần đoàn kết, mọi người sẽ cùng nhau chạm tới thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Kiếp Tài đem tới những ảnh hưởng tiêu cực cho người tuổi Sửu. Bạn dễ vướng phải tranh cãi, mâu thuẫn với đồng nghiệp bởi bản tính cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý muốn cá nhân của mình.

Đây là lúc con giáp này cần xem xét lại bản thân để nhận ra điểm yếu của mình. Nếu không nhanh chóng cải thiện và sửa chữa, bạn sẽ khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu, không muốn hợp tác cùng, cuối cùng rơi vào thế bị cô lập.

Thổ sinh Kim, may mắn là quan hệ giữa bạn và nửa kia vô cùng hòa hợp. Mỗi khi không tìm ra hướng giải quyết công việc hãy tâm sự với người ấy, rất có thể đối phương đứng ngoài cuộc sẽ có cái nhìn cởi mở, đa chiều hơn về vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đón nhận nhiều điều mới trong tình cảm.

Công việc: Người tuổi Hợi trong công việc biết vận hành mọi việc, đạt được thành tựu tốt.

Tình duyên: Thái độ lạc quan giúp bạn và người ấy thoải mái khi ở cạnh nhau.

Tài lộc: Giảm sút nhẹ, chưa có nhiều thay đổi mới tài lộc.

Sức khỏe: Ăn cơm xong không nên ngồi hay nằm ngay, không tốt cho bụng, dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm