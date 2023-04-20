Qua 00h đêm nay (20/4/2023), sau cơn mưa trời lại sáng, thời điểm thích hợp để 3 con giáp này làm lại từ đầu vượng phát, lật ngược tình thế, thay dời vận mệnh

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có tinh thần hăng hái, phấn chấn làm việc. Con giáp này học được thêm nhiều kiến thức hữu ích có thể áp dụng ngay lúc này và trong tương lai, góp phần khẳng định vốn hiểu biết của mình.

Tiếc rằng vận trình tình cảm lại chưa có dấu hiệu phát triển nào đáng kể. Người độc thân quá bận rộn với các công việc riêng của mình nên thường từ chối các buổi gặp gỡ. Con giáp này cho rằng việc tìm hiểu người khác là phiền phức, tốn thời gian.

Người làm ăn kinh doanh có thể gặp được những đối tác triển vọng trong ngày này. Bản mệnh cần thảo luận kỹ càng với đối phương các điều khoản hợp đồng để tránh tranh chấp. Đôi bên cùng chung quan điểm và mục đích sẽ càng hợp tác với nhau thuận lợi hơn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Mùi thường bị cô lập giữa tập thể, tất cả là bởi bạn đã hành xử quá độc đoán, kiêu ngạo trong khoảng thời gian qua. Bạn tự coi mình là người có vị thế cao để ra lệnh cho tất cả người khác.

Trên thực tế, nếu bạn chỉ là một nhân viên bình thường thì bạn nên để ý tới vị thế của mình, đừng bắt người khác phải nghe theo mình răm rắp. Nếu muốn ra lệnh cho người khác, bạn cần thể hiện bản thân để giữ một vị trí cao hơn đã.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Định là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh.). Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, có như vậy mới gặp được nhiều điều thuận lợi, may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi vui hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ may mắn biết đến người hướng dẫn mở lối công danh.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay may mắn gặp được quý nhân thận trọng trong đường công danh, mở lối hoàn thành mục tiêu đúng hạn.

Tình duyên: Tình duyên thăng hoa, cả hai gặp nhau trong tình trạng đều mong muốn tìm nửa kia vừa ý.

Tài lộc: Tiền tài thu được về ít, đôi lúc tiêu hao quá đà.

Sức khỏe: Ăn uống điều độ, hạn chế đồ ăn nấu sẵn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!