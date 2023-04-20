Đúng 12 giờ trưa hôm nay (20/4/2023), 3 con giáp vượng phát TÀI LỘC, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lĩnh thưởng cuối ngày, lộc rơi tận cửa, tiền vàng rủng rỉnh đầy túi

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay, tuổi Ngọ tìm ra cách để khẳng định tài năng của mình. Dù cấp trên giao cho nhiệm vụ khó khăn đến đâu đi nữa, bản mệnh cũng có thể bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết hợp lý, sáng tạo nhất.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của bản mệnh và đối phương càng lúc càng trở nên căng thẳng. Dù trên thực tế là hai người đều chỉ muốn tốt cho đối phương nhưng vì chưa hiểu ý nhau nên gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Con giáp này thường quan tâm đến nhân viên một cách thật lòng, không áp đặt mà luôn tìm cách lắng nghe, nhờ thế đưa ra được những quyết định hợp tình hợp lý, khiến ai cũng khâm phục.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thực Thần đem lại cho người tuổi Thân một túi tiền rủng rỉnh. Bạn nhận được tiền lương, tiền thưởng vì đã cố gắng trong công việc suốt thời gian qua. Ai cũng muốn tiếp tục ký hợp đồng với bạn.

Khi đã hoàn thành được mục tiêu này, bản mệnh nên nhanh chóng tìm ra một mục tiêu khác có tính thách thức cao hơn, như vậy thì bạn mới không ngừng tiến bộ. Còn nếu quá dễ dàng thỏa mãn, bạn sẽ dễ dàng bị người khác vượt qua.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong phòng thai phụ, giường ngủ và nhà bếp. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay tài lộc may mắn vượng phát, đếm không hết.

Công việc: Công việc người tuổi Tý hôm nay trọn vẹn hoàn thành mục tiêu đúng hạn, không có quá nhiều vấn đề xảy ra.

Tình duyên: Tình cảm nỗ lực cần cả hai song hành, không đến từ một phía.

Tài lộc: Tiền tài vượng phát, thu về từ nhiều khoản đầu tư rất tốt.

Sức khỏe: An tâm với sức khỏe của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!