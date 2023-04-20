Giờ VÀNG đã điểm, 0h00 đêm nay (20/4/2023), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp này 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới ào ào không ai may mắn bằng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay, tuổi Dậu đi tới đâu cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người, chủ yếu là bởi từ trước đến nay, bản mệnh cũng chẳng nề hà khi giúp đỡ người khác. Bản mệnh có thể cân nhắc thực hiện việc trọng đại ngay trong ngày.

Tuy nhiên, trong ngày mới này, tuổi Dậu cần quan tâm hơn đến sức khỏe , đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức, khiến cơ thể bị chấn thương.

Người làm ăn kinh doanh có một ngày bận rộn luôn chân luôn tay. Con giáp này nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên lúc nào đơn hàng về tới tấp. Dù hơi vất vả một chút, song hứa hẹn bản mệnh sẽ nhận một túi tiền rủng rỉnh.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tương Hại giáng họa, người tuổi Hợi chớ nên tin tưởng ai quá dễ dàng trong ngày hôm nay. Kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng sự ngây thơ, cả tin của bạn để đưa bạn vào tròng từ lúc nào không biết. Tốt nhất, hãy luôn kiểm chứng mọi vấn đề.

Với người làm ăn kinh doanh, các quyết định hợp tác, đầu tư cần phải đưa ra hết sức cẩn thận, nếu không bạn sẽ dễ rơi vào cảnh hao tài tốn của. Dù có đang giữ chức vị cao, bạn cũng cần dành thời gian lắng nghe quan điểm của các cấp dưới.

Kim sinh Thủy, bản mệnh sẽ có được những khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu thương. Những cãi vã, giận hờn trước đó dần tan biến. Người ấy hiểu và thông cảm cho những vất vả mà bạn đã phải chịu đựng trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi vui hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay chấn chỉnh bản thân đúng mực, đừng làm quá sự việc lên.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn bị tai tiếng, bạn cần chấn chỉnh bản thân đúng mực.

Tình duyên: Người tuổi Thìn hạn chế việc giao tiếp, nên thường thể hiện tình cảm bằng hành động, đối phương cảm thấy an tâm khi ở cạnh.

Tài lộc: Tài chính nên biết cắt giảm kịp thời, đừng tiêu hao thâm hụt.

Sức khỏe: Khớp đầu gối bạn cần chú ý thường xuyên, dễ chấn thương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!