Đúng 12h chiều mai, thứ 3 (18/4/2023): 3 tuổi có số 'hưởng lộc', ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG, trả hết nợ nần, tậu nhà, mua xe

Tam Hợp cục giúp các kế hoạch trong ngày của người tuổi Tuất diễn ra êm ả như cách bạn mong đợi. Công việc tiến triển ổn định, năng lực của bạn cũng ngày càng được chứng tỏ rõ ràng. Bạn cứ làm theo đúng kế hoạch có sẵn là mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Người làm nghề kinh doanh buôn bán, nếu biết tận dụng thời cơ thì bạn sẽ có cơ may phát tài khá lớn. Nếu có nguồn vốn dư thừa, bản mệnh có thể xem xét mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư vào một lĩnh vực mới để tăng thêm vận may tài lộc cho mình.

Hôm nay cũng sẽ là một ngày may mắn về đường tài lộc cho người tuổi Tuất nhờ Thực Thần che chở. Các nguồn thu phụ gia tăng, nghề tay trái mang lại nhiều tiền bạc cho bản mệnh, giúp cuộc sống của con giáp này dễ thở hơn khi không bị bó buộc vào nguồn thu chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 18/4/2023 hôm nay, tuổi Tỵ phải đưa ra những quyết định quan trọng, thậm chí có ảnh hưởng tới tương lai của mình. Song chỉ cần giữ được bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, bản mệnh hoàn toàn có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt và phù hợp nhất với bản thân.

Con giáp này hãy cứ tự tin vào chính mình. Chỉ có bản mệnh chứ không phải ai khác, mới biết rõ mình cần gì, mình có ưu thế ở đâu nên công việc không cần phải băn khoăn trước sau mà đã có định hướng sẵn cho bản thân. Hãy dùng sự quyết đoán để quyết định tương lai.

Tuy nhiên, con giáp này dễ hành xử nóng nảy với nửa kia khi cả hai xảy ra bất đồng quan điểm. Mâu thuẫn bị lên đến đỉnh điểm do nhiều điều dồn nén, tích tụ từ trước đó. Điều này khiến bản mệnh rối như tơ vò và cảm thấy hết sức mệt mỏi.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet



Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 18/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão công việc may mắn thuận lợi trên con đường kinh doanh riêng.

Công việc: Công việc người tuổi Mão thuận lợi đón nhận nhiều tin vui, sự nghiệp kinh doanh cá nhân phát tài.

Tình duyên: Người độc thân khó buông bỏ được người cũ, thường ôm u buồn một mình.

Tài lộc: Tiền bạc phát tài, đầu tư kinh doanh sinh lời cao.

Sức khỏe: Ăn cá phải chú ý xương, tránh mắc vào cổ đau nhói.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm