3 con giáp luôn 'trốn chạy' trong tình yêu, chỉ muốn tập trung kiếm tiền

Tuổi Tuất mệnh danh là con giáp thích tự do bay nhảy, phóng khoáng nên không có gì ngạc nhiên khi họ xuất hiện trong danh sách này. Ngay cả khi đã yêu say đắm thì tuổi Tuất cũng không chịu từ bỏ thói quen tự do tự tại của mình, muốn ép buộc con giáp này ổn định một chỗ thực sự khó hơn cả lên trời.

Chính bởi điều đấy, con giáp này khó yêu ai được lâu dài. Họ thích một mối quan hệ không có quá nhiều trói buộc, cả hai đều tôn trọng những sở thích, không gian riêng tư của đối phương, có như vậy thì tuổi Tuất mới cảm thấy "dễ thở".

Đặc biệt trong chuyện tình cảm, Tuất mang đặc trưng cả thèm chóng chán. Họ yêu thích sự tự nguyện hơn là sự chế ngự, khi bị điều khiển họ sẽ nảy sinh tâm lý phản kháng, muốn tránh sự trói buộc càng nhanh càng tốt.

Tuổi Tuất mệnh danh là con giáp thích tự do bay nhảy, phóng khoáng - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có mục tiêu cuộc sống không hề đơn giản, họ không truy cầu hạnh phúc gia đình bình thường mà muốn làm rất nhiều việc to lớn. Cũng vì thế, chuyện "nữ nhi tình trường" thường khiến bọn nó cảm thấy phiền phức, ngáng đường.

Tuy nhiên, vì không muốn bị coi là "dị nhân", người tuổi Thìn sẽ thường giả vờ nói muốn yêu đương, nhưng thực tế họ vẫn thích duy trì trạng thái một mình để tha hồ vùng vẫy với mộng tưởng.

Người tuổi Thìn có mục tiêu cuộc sống không hề đơn giản, họ không truy cầu hạnh phúc gia đình bình thường mà muốn làm rất nhiều việc to lớn - Ảnh: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý không hứng thú lắm với chuyện hẹn hò, và càng không muốn tập trung cuộc sống của mình vào vấn đề tình cảm. Họ thậm chí còn cho rằng điều đó là quá xa xỉ. Tình trạng này thực chất bắt nguồn từ sự tự ti của chính họ.

Tuổi này mong muốn mình phải đạt được một thành tựu gì đó trong cuộc sống, được mọi người biết đến và tôn trọng, thì mới nên bắt đầu mối quan hệ thân thiết với người khác. Còn nếu chưa có gì trong tay, họ sẽ nghĩ bản thân vẫn chưa có đủ tư cách và điều kiện để có một mối quan hệ tình cảm với người mình thích.

Vì vậy Tý sẽ làm việc thật chăm chỉ, tập trung cho sự nghiệp, dồn sức vào việc kiếm tiền và làm việc, mong muốn làm được điều gì đó lớn lao, hoặc đợi tới ngày được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Người tuổi Tý không hứng thú lắm với chuyện hẹn hò, và càng không muốn tập trung cuộc sống của mình vào vấn đề tình cảm - Ảnh: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.