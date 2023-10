3 con giáp luôn 'trốn chạy' trong tình yêu, chỉ muốn tập trung kiếm tiền

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất mệnh danh là con giáp thích tự do bay nhảy, phóng khoáng nên không có gì ngạc nhiên khi họ xuất hiện trong danh sách này. Ngay cả khi đã yêu say đắm thì tuổi Tuất cũng không chịu từ bỏ thói quen tự do tự tại của mình, muốn ép buộc con giáp này ổn định một chỗ thực sự khó hơn cả lên trời.