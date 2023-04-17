Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ ba (18/4/2023): 3 tuổi đón Thiên Tài nhập mệnh, vận may về tài chính, lộc ồ ạt vào túi, tài khoản ting ting 9 số 0

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 18/4/2023 hôm nay, tuổi Tỵ phải đưa ra những quyết định quan trọng, thậm chí có ảnh hưởng tới tương lai của mình. Song chỉ cần giữ được bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, bản mệnh hoàn toàn có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt và phù hợp nhất với bản thân.

Tuy nhiên, con giáp này dễ hành xử nóng nảy với nửa kia khi cả hai xảy ra bất đồng quan điểm. Mâu thuẫn bị lên đến đỉnh điểm do nhiều điều dồn nén, tích tụ từ trước đó. Điều này khiến bản mệnh rối như tơ vò và cảm thấy hết sức mệt mỏi.

Con giáp này hãy cứ tự tin vào chính mình. Chỉ có bản mệnh chứ không phải ai khác, mới biết rõ mình cần gì, mình có ưu thế ở đâu nên công việc không cần phải băn khoăn trước sau mà đã có định hướng sẵn cho bản thân. Hãy dùng sự quyết đoán để quyết định tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đón Thiên Tài nhập mệnh, tuổi Thân có thể yên tâm đón vận may tài chính khi việc làm ăn kinh doanh phát đạt, đạt được nhiều tài lộc. Những người buôn bán nhận được các đơn đặt hàng về ồ ạt, dù phải làm việc hết năng suất nhưng cũng nhờ vậy mà bạn kiếm được một khoản kha khá cho bản thân.

Đường sự nghiệp của người làm công việc cố định cũng có nhiều may mắn hơn người. Bản mệnh có năng lực nhưng trước giờ chưa có cơ hội thể hiện, nay đã hoàn toàn phát huy sức mình, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên và công nhận về những gì bạn làm được.

Song ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm vẫn là vấn đề khiến con giáp này phiền lòng. Người độc thân chưa tìm được đối tượng ưng ý, duyên đến rồi đi nhanh chóng khiến bạn vẫn lẻ bóng. Đã là duyên số là không thể vội vàng được, đừng ép buộc bản thân khi cảm xúc chưa tới.

Ảnh minh họa: Internet



Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 18/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay sức khỏe không ổn định, thường xuyên có những cơn đau bất chợt.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu chưa thấu đáo mọi vấn đề, không để tình tiết nhỏ làm ảnh hưởng đến công việc lớn.

Tình duyên: Tình cảm sớm chớm nở cùng người xứng đáng mang lại hạnh phúc cho bạn.

Tài lộc: Sinh hoạt phí ngày càng tăng, cần tiết kiệm.

Sức khỏe: Sức khỏe không tốt, có nhiều cơn đau bất chợt, nên cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet



(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm