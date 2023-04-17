Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ ba (18/4/2023): con giáp nào gặp được may mắn, con giáp nào gặp họa tam tai?

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 17:22

Tử vi 12 con giáp đầu tuần cho thấy, những con giáp sau vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình cảm tốt có, xấu có, cần làm hiểu rõ bản thân.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 18/4/2023 hôm nay là một ngày nhiều khó khăn và vất vả đối với tuổi Tý. Con giáp này phải đảm nhận khối lượng công việc vượt quá sức mình nhưng lại không thể chối từ.

Đã vậy, tuổi Tý còn liên tục vấp phải những hành động gây khó dễ từ đồng nghiệp. Nguyên nhân đến từ những khúc mắc giữa cả hai từ trước đó. Bản mệnh có tài nhưng lại kiêu ngạo nên làm mất lòng không ít cộng sự, thiếu sự kết nối với mọi người.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ của bản mệnh và đối phương hay gặp trục trặc, dễ rạn nứt vì đủ chuyện lớn nhỏ. Những trận cãi vã cứ kéo dài không ngớt. Tuổi Tý cần phải bình tĩnh hơn trong xử lý tình huống, tránh nóng nảy mà mọi chuyện tan vỡ.

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ ba (18/4/2023): con giáp nào gặp được may mắn, con giáp nào gặp họa tam tai? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu gặp nhiều trở ngại trong ngày Tương Hại cục xuất hiện. Bạn thiếu sự chủ động trong công việc, lại không khéo thể hiện mình nên chưa thể khiến cấp trên hài lòng. 

Ngoài ra, điềm báo còn cho thấy có tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt khiến bạn bị nghi ngờ, phủ nhận. Lời khuyên dành cho con giáp này là tránh tham gia vào những cuộc tranh luận vô bổ tại chốn công sở vào ngày này kẻo vướng họa thị phi. Lời nói trong lúc nóng giận có thể trở thành tâm điểm bàn tán, hơn nữa nếu đến tài lãnh đạo thì sự tình càng đi xa hơn nữa. 

Bù lại, ngày Hỏa sinh Thổ dành cho bạn những cảm xúc ngọt ngào từ tình yêu mà mình đang có. Cả bạn và người ấy đều dành cho đối phương tình cảm chân thành, làm hết sức để bảo vệ hạnh phúc này. Mối quan hệ nhờ vậy cũng vô cùng bền chắc.

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ ba (18/4/2023): con giáp nào gặp được may mắn, con giáp nào gặp họa tam tai? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi vui hôm nay ngày 18/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi có nhiều suy nghĩ tích cực cho tương lai của bạn và người yêu. 

Công việc: Người tuổi Hợi hoàn thành công việc đúng hạn được giao, được cấp trên đánh giá năng lực cao. 

Tình duyên: Tình cảm có chuyển biến tốt, cả hai có nhiều niềm tin cho tương lai.  

Tài lộc: Tiền bạc chung chi nhiều cho bữa tiệc sang trọng.

Sức khỏe: Đau cổ vai gáy phần lớn đến từ dáng ngồi và tư thế ngủ.

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ ba (18/4/2023): con giáp nào gặp được may mắn, con giáp nào gặp họa tam tai? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

 

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