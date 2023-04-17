TOP 4 con giáp kiếm tiền 'siêu khủng', không ai giàu bằng trong 3 tháng tới (5-6-7/4)

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 16:57

3 tháng hè năm 2023 là thời điểm vận khí hanh thông, hào quang rực sáng nên 4 con giáp sau đây nhanh cơ hội làm giàu!

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cởi mở, phóng khoáng, dũng cảm, là người dám thực hiện những điều mới lạ. Trong công việc, con giáp này thường đưa ra những sáng kiến mới lạ, có khi thành công, có lúc thất bại nhưng đều được cấp trên tin tưởng vì dám nghĩ dám làm.

3 tháng hè năm 2023 Người tuổi Ngọ sẽ có tài lộc rủng rỉnh. Cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên giúp con giáp này có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân của bản thân.

TOP 4 con giáp kiếm tiền 'siêu khủng', không ai giàu bằng trong 3 tháng tới (5-6-7/4) - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ sẽ có tài lộc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân quy củ, làm bất cứ việc gì cũng theo nguyên tắc, không bao giờ thích những gì quá phá cách. Trong công việc, con giáp này là người mẫn cán, cẩn thận và luôn hết mình trong công việc.

3 tháng hè năm 2023, người tuổi Thân đón nhận vô số cơ hội có lợi trong công việc. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, người tuổi Thân làm công ăn lương sẽ được đề bạt lên vị trí cao hơn với thu nhập nhiều hơn gấp nhiều lần thu nhập hiện tại, còn những người kinh doanh, buôn bán sẽ có cơ hội làm ăn mới đem lại nguồn lợi nhuận không nhỏ.

TOP 4 con giáp kiếm tiền 'siêu khủng', không ai giàu bằng trong 3 tháng tới (5-6-7/4) - Ảnh 2
3 tháng hè năm 2023, người tuổi Thân đón nhận vô số cơ hội có lợi trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu biết cách quan tâm và chăm sóc người yêu. Trong công việc, người tuổi Sửu chăm chỉ, luôn cố gắng học hỏi để đạt được mục đích đăt ra.

3 tháng hè năm 2023 Người tuổi Sửu thăng hoa trong tình cảm, và gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Ngoài ra, sẽ có những chuyến du lịch bất người dành cho người tuổi Sửu.

TOP 4 con giáp kiếm tiền 'siêu khủng', không ai giàu bằng trong 3 tháng tới (5-6-7/4) - Ảnh 3

3 tháng hè năm 2023 Người tuổi Sửu thăng hoa trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là người luôn biết lắng nghe và chu toàn trong tất cả mọi việc. Trong công việc, người tuổi Thìn không dám mạo hiểm, thích sự an toàn.

3 tháng hè năm 2023 Người tuổi Thìn sẽ đón nhận nhiều thông tin tích cực từ người thân. Công việc đang diễn ra suôn sẻ và có nhiều chuyển đổi tích cực. 

TOP 4 con giáp kiếm tiền 'siêu khủng', không ai giàu bằng trong 3 tháng tới (5-6-7/4) - Ảnh 4
 tháng hè năm 2023 Người tuổi Thìn sẽ đón nhận nhiều thông tin tích cực từ người thân - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

3 con giáp này được Bồ Tát phù hộ vào buổi tối ngày 17/4, làm nên nghiệp lớn, kiếm tiền đầy nhà, phú quý hơn người, của tiêu chẳng hết

3 con giáp này được Bồ Tát phù hộ vào buổi tối ngày 17/4, làm nên nghiệp lớn, kiếm tiền đầy nhà, phú quý hơn người, của tiêu chẳng hết

Dần, Tý và Mão là 3 con giáp có cơ hội chuyển mình đổi đời, nhận phước lành liên miên, tài lộc ùn ùn kéo đến.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi con giáp 4 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chồng khóa cửa phòng trong đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu khiến tôi cay đắng

Chồng khóa cửa phòng trong đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu khiến tôi cay đắng

Tâm sự 59 phút trước
Đêm tân hôn bị chồng khóa cửa, tôi phải ngủ ngoài phòng khách và sững sờ trước lời mẹ chồng

Đêm tân hôn bị chồng khóa cửa, tôi phải ngủ ngoài phòng khách và sững sờ trước lời mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Vừa cưới xong đã bị chồng đuổi ngủ phòng khách, lời mẹ chồng nói khiến tôi chết lặng

Vừa cưới xong đã bị chồng đuổi ngủ phòng khách, lời mẹ chồng nói khiến tôi chết lặng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đêm tân hôn, chồng khóa cửa không cho tôi vào phòng, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng lòng

Đêm tân hôn, chồng khóa cửa không cho tôi vào phòng, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng lòng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui