Tử vi tuần mới 18/4/2023-24/4/2023, 3 con giáp gặp được QUÝ NHÂN, VẬN XUI biến mất

Quan hệ giữa các cá nhân tốt, dễ được quý nhân đỡ đần. Hơn nữa, bạn cũng có thể giảm bớt xung đột với người khác, không lo vô tình đắc tội tiểu nhân.

Sang tháng 4 từ ngày 18/4-24/4, tuổi Hợi đón nhiều may mắn và cơ hội mang tính đột phá, bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện Tam Hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể.

Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí, có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương.

Người tuổi Hợi có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc trong năm 2023. Bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng.

Người làm ăn kinh doanh được nhiều khách hàng tin tưởng hợp tác, mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình.

TUỔI THÂN

Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ người khác vô điều kiện, nhờ đó mà tích được không ít phúc báo cho bản thân. Là mẫu người độc lập tự chủ, không hay nhờ cậy người khác giúp đỡ nhưng với lòng tốt của mình, tuổi Thân tự tạo ra thêm quý nhân cho bản thân.

May mắn sẽ đến nhiều hơn với người tuổi Thân khi bản mệnh được mọi người ghi nhận công ơn và cố gắng tìm mọi cách để giúp đỡ con giáp này mỗi khi tuổi Thân cần.

May mắn sẽ đến nhiều hơn với người tuổi Thân từ ngày 18/4-24/4. Ảnh minh họa

Từ ngày 18/4-24/4 đường tài lộc của quý bạn tuổi Thân nhờ vào gặp đúng kẻ hiền quý nhân tốt đức từ đó vận may phát nhanh tới mức chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Quý nhân vận khởi vượng, nửa đời sau của tuổi Thìn sống trong cảnh giàu sang sung túc hiếm ai bằng, có được hạnh phúc mà không phải ai cũng may mắn có được.

TUỔI TUẤT

Sinh ra đã có hỷ tinh nhập mệnh, tả có phúc tinh, hữu có tài tinh nên tuổi Tuất thường có cuộc đời khá êm đềm, mọi sự suôn sẻ như ý. Từ cuộc sống hôn nhân cho tới sự nghiệp, con giáp này đều được hưởng nhiều may mắn hơn hẳn những con giáp khác.

Tử vi phương Đông cho rằng điều này có được là vì tuổi Tuất vốn dĩ là con giáp vượng quý nhân, cả đời bản mệnh lúc nào cũng có người ở bên hỗ trợ, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào con giáp này cần.

Từ ngày 18/4-24/4 này, bản mệnh tuổi Tuất sẽ gặp được một người nam/nữ lớn tuổi đến để cho bạn lời khuyên. Ảnh minh họa

Bản thân người tuổi Tuất cũng có năng lực thực sự, đó là sự nhạy bén, mẫn cảm hiếm ai có được, là giác quan thứ 6 khá tinh tế, giúp bản mệnh có được những điều mình mong muốn.

Từ ngày 18/4-24/4, bản mệnh tuổi Tuất sẽ gặp được một người nam/nữ lớn tuổi đến để cho bạn lời khuyên. Hãy lắng nghe để nhận được giải pháp cho việc khó khăn gần đây nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm