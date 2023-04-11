Tháng 4 may mắn vượng phát, 3 cung hoàng đạo ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp

Vượt qua kì trăng tròn với sự trỗi dậy của những nỗi đau từ quá khứ, đã đến lúc các chòm sao có sự thay đổi chuyển mình vào tháng 4 này.
- Tử vi tuần mới (10/4/2023-16/4/2023) của 3 con giáp có sự nghiệp và cuộc sống nhiều thay đổi mới
- Trúng số độc đắc vào giữa tháng 4, 3 con giáp có sự nghiệp hanh thông, bội thu tiền tài, năng lượng giàu có vây quanh, tương lai rạng rỡ
BẠCH DƯƠNG
Thời gian qua, Bạch Dương tuy đã rất nỗ lực để đạt được những thành công như khao khát nhưng mọi thứ trông cỏ vẻ chưa có nhiều tiến triển. Thay vì quá tập trung vào kết quả, Bạch Dương cần thực hiện mọi thứ bằng tất cả mọi khả năng từ chính bên trong bản thân mình. Khi trân trọng và đi trọn vẹn hành trình này, Bạch Dương sẽ nhận lại được nhiều hơn những điều mà bạn trông đợi. Tất cả chính từ mục đích tự bên trong của bạn.
SONG TỬ
Song Tử với tính khí năng động, yêu thích sự mới mẻ, bay nhảy khắp muôn nơi vốn là chất liệu sống của chòm sao này. Tuy nhiên, trong cuộc sống này có những thứ Song Tử cần chậm lại và nhìn sâu vào bên trong để nhìn thấy những ý nghĩa đằng sau những sự việc, sự kiện mà Song Tử bắt gặp. Đừng để vật chất và hình thức bề nổi đánh lừa tâm trí của mình nhé.
BẢO BÌNH
Bảo bình vốn là "nhà khoa học bách khoa toàn năng", tuy nhiên, bạn đã quá đặt nặng những kiến thức sách vở và những bằng chứng khoa học. Chính điều này đã giới hạn tài năng của chính bạn và khiến cho tâm trí của bạn bị giới hạn hơn. Hãy tạm gác lại những kiến thức sách vở, hãy nhìn thật sâu vào cảm xúc để hiểu hơn về sự thật bên trong mình né.
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm