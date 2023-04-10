Tử vi tuần mới (10/4/2023-16/4/2023) của 3 con giáp có sự nghiệp và cuộc sống nhiều thay đổi mới

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 12:53

Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc phúc đầy, vận xui biến chuyển

Con giáp tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn khởi sắc rực rỡ ngay vào những ngày đầu tiên của tuần mới. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng mạng lưới khách hàng hoặc quy mô kinh doanh của mình.

Tiếc rằng mọi chuyện không tiến triển thuận lợi đến cuối tuần, đặc biệt là với người làm công ăn lương. Bạn cần chú ý giữ quan hệ hài hòa với đồng nghiệp và cấp trên, không nên buông lời khó nghe khi đang nóng nảy. Hành động thiếu kiểm soát có thể khiến mọi người có ấn tượng xấu về bạn.

Chuyện tình cảm khá lên bổng xuống trầm khi lứa đôi lúc thì ngọt ngào, lúc lại cãi vã vì những quan điểm không đồng nhất. Đôi bên cần lắng nghe và thông cảm cho những khác biệt của nhau nhiều hơn, đừng khăng khăng bắt người ấy tuân theo sự sắp đặt của mình.

Tử vi tuần mới (10/4/2023-16/4/2023) của 3 con giáp có sự nghiệp và cuộc sống nhiều thay đổi mới - Ảnh 1
Sự nghiệp cuộc sống của người tuổi Thìn tuần mới từ ngày 10/4/2023-16/4/2023

Thêm vào đó, Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành hoặc tham gia giao thông. Hãy luôn tuân thủ các quy tắc an toàn, không nên lái xe hoặc vận hành máy móc khi cơ thể đang mệt mỏi, nếu không dễ gặp phải sự cố đáng tiếc.

Con giáp tuổi Sửu

Chúc mừng Sửu vì tuần này các bạn có Dịch Mã chiếu cố nên công việc cũng phần nào đỡ vất vả hơn trước, cứ chịu khó là có tiền về tay.

Tuổi này nổi tiếng là người tham việc, không thích ngơi tay vì biết bản thân còn yếu kém nên phải cố gắng. Người nào làm du lịch, vận tải hoặc đi công tác xa, đi nước ngoài làm ăn sẽ cực may mắn, tuần này công việc vạn sự như ý, đi xa về gần bình an.

Tuổi này cuối tuần có tin vui liên quan đến lương thưởng, chức quyền nhờ Chính Tài trợ cấp. Một số người còn mày mò thêm công việc ngoài giờ nên cũng có đồng ra đồng vào, không bị hao hụt quá nhiều tiền.

Tử vi tuần mới (10/4/2023-16/4/2023) của 3 con giáp có sự nghiệp và cuộc sống nhiều thay đổi mới - Ảnh 2
May mắn trong Tuần của tuổi Sửu
 

Tình duyên của tuổi này thi thoảng có trục trặc cũng chỉ vì bạn quá bận rộn với cơm áo gạo tiền. Sửu không có thời gian quan tâm người thân, người yêu. Bạn nên tâm sự nhiều hơn để mọi người thông cảm cho mình nhé.

Con giáp tuổi Mùi

Dưới sự hậu thuẫn của sao Thiên Đức, người tuổi Mùi có một tuần khá vượng tài, nhiều tiềm năng phát triển. Tài tinh xuất hiện tới tấp, báo hiệu rằng con giáp này dù làm nghề gì thì cũng có thêm tài lộc về tay, các khoản thu nhập chính và phụ đều trên đà tăng tiến.

Ngay từ đầu tuần, vận trình tài lộc của người tuổi Mão đã phát triển hanh thông nhờ Thực Thần thúc đẩy. Đây là thời điểm bản mệnh cầu tài được tài, chẳng phải lo lắng gì đến chuyện thiếu tiền tiêu. Người làm đầu tư có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư triển vọng trước đó.

Con giáp này cũng có thể đón tin vui về đường công danh sự nghiệp. Với những thành tựu đã gặt hái được cộng với thái độ làm việc chỉn chu và nghiêm túc, không có gì lạ khi bạn được quý nhân đề bạt, cấp trên xem xét điều chỉnh chức vụ và mức lương thưởng phù hợp với bạn.

Tử vi tuần mới (10/4/2023-16/4/2023) của 3 con giáp có sự nghiệp và cuộc sống nhiều thay đổi mới - Ảnh 3
Tuổi Mùi-Cơ hội Tài Chính

Tuy nhiên, chuyện tình cảm có thể sẽ khiến niềm vui trong tuần của Mùi vơi bớt. Bạn và người ấy không dễ gì đến được với nhau nhưng rồi lại bị sức ép từ cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến tình cảm khá bấp bênh, mâu thuẫn chồng chất. Mối quan hệ hiện tại có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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Từ khóa:   tử vi Tuổi sửu Tuổi Mùi

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