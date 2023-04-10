Tử vi 2 ngày đầu tuần (10-11/4): 3 con giáp hút cạn Lộc Trời, tiền vào như thác đổ, một bước đổi đời, chạm ĐỈNH vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 11:55

Cùng đọc xem liệu bạn có nằm trong 3 con giáp dưới đây không nhé.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu có những bước tiến khá đáng mừng trong thời điểm này. Được Thiên Ấn và Chính Quan chiếu mệnh, bạn tìm được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình và thường được lãnh đạo đánh giá rất cao. Thậm chí, có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Việc kiếm tiền vào ngày 11/4 càng trở nên thuận lợi hơn. Nhiều cát tinh vây chiếu cho thấy dù làm nghề gì đi nữa, bạn cũng có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi dư dả. Thời điểm này, bản mệnh cũng có thể cân nhắc thêm các kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mô.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (10-11/4): 3 con giáp hút cạn Lộc Trời, tiền vào như thác đổ, một bước đổi đời, chạm ĐỈNH vinh hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sao Dịch Mã chiếu mệnh cho thấy tuần này, để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều. Vì thế, bạn không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Tuổi Mão

Hai ngày đầu tuần hai ngày may mắn bất ngờ, nên Tuổi Mão hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Mão trong hai ngày này cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (10-11/4): 3 con giáp hút cạn Lộc Trời, tiền vào như thác đổ, một bước đổi đời, chạm ĐỈNH vinh hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thứ Ba này là ngày mà Tuổi Mão có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Tuổi Thân

 

Tử vi 2 ngày đầu tuần (10-11/4): 3 con giáp hút cạn Lộc Trời, tiền vào như thác đổ, một bước đổi đời, chạm ĐỈNH vinh hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tổng thể của người tuổi Thân vượng nhất về tài lộc vào thứ hai và tình cảm vào thứ ba.

Công việc: Người tuổi Thân có vận trình sự nghiệp nhìn chung phát triển khá thuận lợi. Theo đó, bản mệnh có thể sớm hoàn thành công việc được phân công và chứng minh được khả năng của mình. Điều này khiến cho đồng nghiệp phải nhìn nhận bằng con mắt khác xưa.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Người làm ăn kinh doanh vào thời điểm này rất dễ dàng kiếm về được một khoản tiền dư dả. Đó chính là khoản vốn dư dả để bạn tiếp tục đầu tư vào những dự án đầy triển vọng trong tương lai, từ đó giúp tiền đẻ ra tiền.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi hàng ngày, ngày mai, 3 con giáp có tên sau đây sự nghiệp rực rỡ, hồng bao căn tràn, giàu có khó ai sánh bằng.

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