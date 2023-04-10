Tử vi ngày 11/04: Thần Tài báo mộng, 3 con giáp chuẩn bị thay vận đổi đời, hốt tiền mỏi tay, vận may lên vùn vụt

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng này, trong ngày Thứ Ba 11/04/2023 này, Tuổi Tý gặp ngày Tam Hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Tý. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậ thì chẳng bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả.

Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Tý khi cần sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Đường tài lộc ngày này cũng có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn ngày 11/4 khởi sắc rực rỡ. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng mạng lưới khách hàng hoặc quy mô kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, cần chú ý giữ quan hệ hài hòa với đồng nghiệp và cấp trên, không nên buông lời khó nghe khi đang nóng nảy. Hành động thiếu kiểm soát có thể khiến mọi người có ấn tượng xấu về bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm khá lên bổng xuống trầm khi lứa đôi lúc thì ngọt ngào, lúc lại cãi vã vì những quan điểm không đồng nhất. Đôi bên cần lắng nghe và thông cảm cho những khác biệt của nhau nhiều hơn, đừng khăng khăng bắt người ấy tuân theo sự sắp đặt của mình.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 11/4 diễn ra dễ dàng. Dù khó tránh khỏi một vài vấn đề trong công việc, song nhờ có Quý Nhân phù trợ nên người tuổi này có thể tìm ra được hướng giải quyết hiệu quả.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao đáng kể. Thực Thần xuất hiện giúp công việc kinh doanh, đầu tư của con giáp này gặp nhiều may mắn, từ đó có thể tiêu xài thoải mái hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc hơn bao giờ hết. Dường như giữa bạn và người ấy vẫn còn tồn tại một chút bất hòa do ai cũng bận rộn với những dự định riêng của mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.