Cuối tháng 4/2023: 4 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, LÊN ĐỜI trong tích tắc, tiền tài dư dả, gia đạo bình an, ai độc thân thì tìm được nửa kia của đời mình

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 09:19

Theo tử vi 12 con giáp, vào cuối tháng 4/2023 sẽ có 3 con giáp một bước thành đại gia, giàu có hơn người, tài vận chạm đỉnh, gia đình ấm êm hạnh phúc.

Tuổi Dần

 

Những người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Cuối tháng 4/2023: 4 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, LÊN ĐỜI trong tích tắc, tiền tài dư dả, gia đạo bình an, ai độc thân thì tìm được nửa kia của đời mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Cuối tháng 4 này, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Trong thời gian này, người tuổi Dần nên tập trung phát huy thế mạnh của mình thay vì lấn sân sang những lĩnh vực không phải thế mạnh.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý vốn có vận mệnh êm ả, không quá nhiều lo toan. Họ thường được sinh ra trong một gia đình trung lưu, không mấy khá giả, nhưng nhờ có tính cách tự lập từ nhỏ, nên tuổi Tý thường tự mình vượt qua mọi khó khăn mà không cần một ai bên cạnh. Bên cạnh đó, tuổi Tý vốn dĩ rất thông minh nên có số làm lãnh đạo vào tuổi trưởng thành. Nhìn chung, tuổi Tý sống biết chừng mực và biết tiết kiệm, họ làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì những quyết định của mình. Trong tử vi học có nói, tuổi Tý vốn giàu có nhưng họ vẫn phải nặng gánh lo toan nhiều thứ nên vẫn chưa thể sống trọn vẹn cho bản thân mình. Cuối tháng 4/2023, tuổi Tý nhất định sẽ công thành danh toại, không chỉ có nhà có xe, mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp sống tình cảm, biết điều và vô cùng khôn ngoan. Nếu người khác cứ kèn cựa nhau từng chút một trong công việc thì Mùi lại biết cách nhún nhường, hỗ trợ hết lòng cho đồng nghiệp. Đây chính là lý do vì sao họ được cấp trên trân trọng, thăng tiến nhanh đến chóng mặt.

Mùi sẽ không cần bôn ba cũng có phúc lộc, tiền tài tự tìm đến cửa trong nửa cuối tháng 4/2023. Đặc biệt, nếu tận dụng được thời cơ làm giàu trong thời hoàng kim của đời mình Mùi còn dư sức mua nhà sắm xe, lên đời trong tích tắc.

Cuối tháng 4/2023: 4 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, LÊN ĐỜI trong tích tắc, tiền tài dư dả, gia đạo bình an, ai độc thân thì tìm được nửa kia của đời mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cuối tháng 4/2023, người tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo thành vận thế Tam Hợp rất thuận lợi. Hơn nữa, cung mệnh con giáp này lại xuất hiện sao "Kim Quỹ” nên có rất nhiều nguồn thu dồi dào ở cả "chính" và "phụ", quả thật đây là con giáp giàu từ trong trứng nước.

Tháng này, tuổi Ngọ mà làm ăn kinh doanh thì lãi mẹ đẻ lại con, tiền không để đâu cho hết. Còn những người làm công ăn lương, cuối tháng cũng là thời điểm đầy may mắn bởi sẽ có quý nhân phù trợ, giúp bạn phát huy được năng lực thiên bẩm của mình, tất yếu sẽ được tăng tiến mà thôi.

Vận may này cứ thế kéo dài, trước năm 2024 cuộc sống của Ngọ sẽ khác xa bây giờ, gia đạo bình an, tiền tài sinh sôi. Nếu biết phấn đấu sẽ thành triệu phú.

Cuối tháng 4/2023: 4 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, LÊN ĐỜI trong tích tắc, tiền tài dư dả, gia đạo bình an, ai độc thân thì tìm được nửa kia của đời mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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