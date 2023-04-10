Từ 6 giờ sáng mai (11/4), 3 con giáp vượt Vũ Long Môn, sự nghiệp trở mình hóa 'RỒNG' phút chốc

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, từ 6 giờ sáng mai ngày 11/04/2023, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Sửu, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Sửu sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Sửu luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với Tuổi Sửu rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng.

Vận trình tổng thể của người tuổi Thìn từ 6 giờ sáng mai diễn ra tương đối suôn sẻ. Tuy nhiên, bạn không nên nhẹ dạ cả tin người khác, nhất là liên quan đến tiền bạc, đề phòng bị lừa gạt.

Công việc: Người tuổi Thìn được dự đoán sẽ trải qua một ngày ngập tràn may mắn. Cát tinh nâng đỡ khiến cho công việc nào bản mệnh xử lý cũng “xuôi chèo mát mái" bất ngờ. Mặc dù vậy, bạn cũng cần học hỏi thêm nhiều kiến thức để phát triển bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc có những bước phát triển rực rỡ. Người làm kinh doanh có thể nhận được khoản lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Bên cạnh đó, một số người làm công ăn lương nhận ra được con đường để nâng cao thu nhập tài chính của mình.

Tuổi Tỵ

Đây là khoảng thời gian khá vất vả nhưng cũng sẽ có thu hoạch nhất định đối với người tuổi Tỵ. Khuyên bạn hãy tập trung vào mục tiêu của mình, chớ dao động khi nghe thấy lời bàn ra tán vào của người khác. Chỉ khi có đủ quyết tâm, bạn mới đạt đến cái đích đã đặt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tài lộc có chút khởi sắc vào vì có Thực Thần chiếu mệnh. Người làm nghề tự do có thể nhận được tiền lương do hoàn thành kế hoạch đã đặt ra với đối tác, khách hàng. Bạn đang dần khẳng định được vị thế của mình để tiến xa hơn trong tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.