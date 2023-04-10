Đúng 5 ngày nữa, các con giáp này được "chắp cánh" nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, có sự ủng hộ của nhiều người, con đường thăng tiến cuối tháng này có bước nhảy vọt

Người tuổi Tỵ là người có năng lực có thủ đoạn, rất tinh tường, nhưng nhiều khi “thông minh quá lại bị thông minh hại”. Thời gian trước đây, vận thế biến động, liên tiếp phát sinh mâu thuẫn lợi ích với những người xung quanh, áp lực đè nặng.

Đúng 5 ngày nữa, vận thế của con giáp này đảo chiều, hoạnh tài vượng phát, con giáp này có cơ hội trúng xổ số với giải thưởng lớn, đồng thời cũng sẽ được tăng lương vì những đóng góp cho công ty. Chuyện tình cảm cũng hạnh phúc ngập tràn, người độc thân sẽ tìm được tình yêu đích thực, người đã kết hôn sẽ có tin vui về việc sinh nở.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ có tính cách rất ôn hòa, không có sở thích hoạt động xã hội nhưng cũng không quá hướng nội.

Đúng 5 ngày nữa, sự nghiệp phát triển của họ sẽ có bước nhảy vọt về chất, không khó kiếm tiền. Đó là vì con giáp này có phương pháp làm việc hiệu quả, nhạy bén, được nhiều người ủng hộ, hợp tác. Do đó, họ sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp, giải quyết được tình trạng khó khăn ở hiện tại.

Đặc biệt trong tháng 12 âm lịch tuổi Ngọ cũng được "chắp cánh" nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, có sự ủng hộ của nhiều người nên con đường thăng tiến cuối tháng nay có bước nhảy vọt.

Tuổi Dậu

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nhờ cát tinh nâng đỡ nên đúng 5 ngày nữa, người tuổi Thân tránh được rất nhiều tai họa, thị phi, suy nghĩ của bạn cũng thay đổi hơn nhiều so với trước đây, và điều này đem lại tác động rất rõ ràng trên phương diện tài lộc.

Tuổi này khá thông minh và lanh lợi trong công việc, miệng nói tay làm thoăn thoắt nên khiến nhiều người ấn tượng. Làm chủ hành vi và cảm xúc trong giao tiếp sẽ giúp bản mệnh mở rộng những mối quan hệ xung quanh, từ đó việc làm ăn cũng thuận lợi hơn khiến bao người ngưỡng mộ.

Những cũng cần chú ý, đường tiền tài tuần này có vượng hay không là nhờ cái tâm của bạn. Người nào càng nghĩ điều thiện làm việc thiện thì càng làm ra nhiều tiền, lộc lá đếm không xuể.

Cuối tuần là thời điểm vượng tài nhất của con giáp này, thậm chí có nhiều người còn nhận lại được những khoản tiền tưởng đã mất từ lâu.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo.