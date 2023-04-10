Từ giờ đến hết tuần (10-16/2), HUNG VẬN lấn át cát vận, 3 con giáp này phải hết sức cẩn trọng kẻo 'TIỀN MẤT HỌA MANG'

Tuổi Ngọ bị Thiên Cẩu hung tinh án ngữ trong tuần mới nên hung vận lấn át cát vận, mưu sự khó thành. Công việc không được tốt lắm, lý do là bởi tuổi Ngọ dễ lơ là nên hay mắc lỗi, từ đó tạo sơ hở cho kẻ tiểu nhân lợi dụng gây ra không ít rắc rối.

Vận tài lộc không khả quan lắm, mặc dù không có dấu hiệu hao tài nhưng cũng chẳng có cơ hội kiếm tiền nên cuối cùng tài chính của bạn dần hao hụt vì chi phí cuộc sống. Bạn nên có một khoản tiết kiệm để phòng trừ những lúc gặp phải chuyện không may.

Khả năng sáng tạo của những chú Ngựa ở thời điểm này bị kìm hãm nghiêm trọng. Bản thân bạn cũng không chủ động làm mới phương pháp làm việc, thêm những quy luật nghiêm ngặt tại nơi làm việc càng khiến bạn chán nản, tinh thần làm việc rệu rã.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng tuần này, Tuổi Mùi gặp phải cục diện tương hại, vận trình bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Tuổi Mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Những kế hoạch của Tuổi Mùi đang diễn ra khá trôi chảy nhưng vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó. Vượt qua được những chướng ngại như vậy, Tuổi Mùi sẽ có được bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo người tuổi Tuất trong tuần mới có thể gặp điều bất trắc vào Chủ Nhật. Bởi đây là khoảng thời gian mà bạn dễ xảy ra xích mích, cãi vã với những người xung quanh, do đó hãy chú ý duy trì khoảng cách với mối quan hệ xã hội phù hợp.

Công việc: Người tuổi Tuất có thể gặt hái được thành công như mong muốn trong khoảng thời gian này. Bản mệnh luôn dành tâm huyết cho công việc của mình, điều này được cấp trên đánh giá rất cao và sẵn sàng dành cho bạn những lời động viên, khen thưởng xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc không được khả quan. Việc xuất hiện của Tiểu Hao chính là dự báo cho con giáp này làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không, dù có rủng rỉnh đến đâu, bạn cũng sẽ rơi vào cảnh “cháy túi" hoặc vay mượn người khác.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.