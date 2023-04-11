Ai khổ mặc ai, riêng 3 con giáp này sẽ ‘ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG’, may mắn ngút trời trong 9 ngày cuối tháng 4/2023

Đây cũng là thời điểm tuổi Tý có thể mở rộng các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm các cơ hội phát triển phù hợp. Vận trình tài lộc trong ngày phụ thuộc nhiều vào bản lĩnh của bản mệnh, nếu dám nghĩ dám làm, dám chịu khổ thì có thể sẽ có những thu hoạch bất ngờ.

Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Tý nhận được sự hậu thuẫn tối đa từ cấp trên và đồng nghiệp để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Vị trí của bản mệnh trong tập thể ngày càng được khẳng định.

Trên phương diện tình cảm, mâu thuẫn lứa đôi có xu hướng nghiêm trọng và căng thẳng hơn. Cả hai đều cần ngồi lại trao đổi và giải quyết rõ ràng với nhau. Mối quan hệ này có thể đi tiếp được hay không phụ thuộc vào thái độ của cả hai, đừng đổ lỗi cho đối phương.

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

TUỔI DẦN

Tuổi Sửu phải đối mặt với khá nhiều khó khăn và thử thách. Trong phương diện về phần công việc, do không được mọi người ủng hộ nên có nhiều rủi ro, khúc mắc. Con giáp này cần phải bình tĩnh, xem xét toàn diện vấn đề để tìm được hướng giải quyết đúng đắn.

Tuổi Dần bình tĩnh, xem xét toàn diện vấn đề để tìm được hướng giải quyết đúng đắn. Ảnh minh họa

Tâm trạng của bản mệnh còn khá dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện xảy ra xung quanh. Bản mệnh dễ nóng giận vì những chuyện không đâu, thậm chí còn gây gổ, mâu thuẫn với mọi người khiến công việc không thể thuận lợi được.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

TUỔI MÃO

Vận tài của tuổi Mão có dấu hiệu sa sút. Mọi chuyện vốn đang diễn ra suôn sẻ thì bỗng nhiên gặp phải sự cố khiến tiền bạc thất thoát, hư hao khá nhiều. Bạn cần xem xét lại phương pháp quản lí tài chính để tìm ra lỗ hỏng trong tiền bạc để khắc phục.

Con giáp này được khuyên nên thận trọng hơn trong những quyết định liên quan đến tiền bạc để tránh gây ra tổn thất nghiêm trọng hơn nữa. Việc chi tiêu cũng phải được tính toán thận trọng, tránh chạy theo xu hướng nhất thời mà vung tiền cho những món đồ không thật sự thiết thực.

Tuổi Mão cân đối tài chính thịnh vượng bền vững. Ảnh minh họa

Về phương diện tình cảm, tình yêu của bản mệnh và nửa kia có vẻ đang phai nhạt khi cả hai không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc đối phương. Đôi khi chỉ cần một tin nhắn quan tâm cũng có thể xóa nhòa những nghi ngờ và hiểu lầm đó.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm