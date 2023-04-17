Từ nay đến tháng 5 (DL): 3 tuổi được "trời ban số mệnh phú quý", thần May Mắn chở che, mang tới hỷ sự liên tiếp

Thông báo vận quý nhân hôm nay dành cho tuổi Dần. Bạn được người khác giúp đỡ nên công việc có được hiệu quả cao. Nhờ đó mà vận tiền bạc hanh thông, rủng rỉnh. Bạn đang bước đầu hoàn thành được mục tiêu đề ra trong công việc rồi.

Tình cảm ổn định, chỉ cần bạn quan tâm tới người ấy hơn một chút để cả hai thêm gắn bó. Hẹn hò không cần phải quá xa xỉ, đôi khi chỉ cần nắm tay dạo phố người ấy cũng thấy vui rồi.

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra tốt xấu đan xen. Dù công việc thuận lợi đến đâu thì người tuổi này cũng không thể tránh được những thử thách đặt ra bất ngờ. Nếu trong tình huống nào, bạn hãy giữ cho mình sự kiên định để tránh rước họa vào thân.

Tình cảm gặp những chuyện phiền muộn. Tốt nhất là bạn cần phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình nếu không muốn nói lời khó nghe làm tổn thương đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý liên tục vấp phải những hành động gây khó dễ từ đồng nghiệp. Nguyên nhân đến từ những khúc mắc giữa cả hai từ trước đó. Bản mệnh có tài nhưng lại kiêu ngạo nên làm mất lòng không ít cộng sự, thiếu sự kết nối với mọi người.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ của bản mệnh và đối phương hay gặp trục trặc, dễ rạn nứt vì đủ chuyện lớn nhỏ. Những trận cãi vã cứ kéo dài không ngớt. Tuổi Tý cần phải bình tĩnh hơn trong xử lý tình huống, tránh nóng nảy mà mọi chuyện tan vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm