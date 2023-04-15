Đúng 21h ngày 21/4, Phật ban phước 3 con giáp "nằm duỗi mà ăn", có cơ hội bứt phá và trúng số triền miên bao người mơ ước

Với tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao nên con giáp này nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Có thể nói bạn đang bước những bước tiến rất vững chắc trên đường tới thành công

Tuổi Tý

Tuổi Tý được Tam Hợp cục độ mệnh nên có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngày này. Bản mệnh may mắn làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ nhờ bản tính hòa đồng, dĩ hòa vi quý của mình.

Mặc dù các mối quan hệ xung quanh hòa thuận nhưng bản mệnh lại cảm thấy không hài lòng với chuyện tình yêu của mình. Dường như giữa con giáp này và người ấy còn nhiều bất đồng. Ngũ hành xung khắc chỉ càng khiến mâu thuẫn giữa cả hai thêm sâu sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy ngày này không mấy khả quan. Tính cách nổi nóng của bạn dễ làm tan vỡ nhiều mối quan hệ. Đồng thời với tâm trạng không tốt, bạn làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc hiện tại.

Bạn cần tránh những chốn thị phi hay buôn chuyện lung tung. Thay vào đó, tuổi Sửu cần tập trung hoàn thành thật tốt việc của mình, thể hiện năng lực bằng kết quả đạt được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cục diện Tự Hình án ngữ mang đến cho tuổi Hợi một vài vấn đề về tâm lý đến từ những nỗi lo không tên. Bạn được nhắc nhở phải hết sức cẩn trọng với giấy tờ, sổ sách tài chính.

Mặt tình cảm, bạn đang cảm thấy thái độ của đối phương với mình dạo gần đây không bình thường vì họ cũng cố không nghĩ đến bạn. Bản mệnh trong ngày theo tử vi dự báo bạn sẽ đau bụng vì ăn uống không ngon.

Ảnh minh họa: Internet

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