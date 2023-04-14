Lộc TRỜI cuối tuần: 3 tuổi sinh ra được Thần Tài "đỡ đầu", may mắn tự ập đến, lập tức biến thành đại gia, nợ nần thiếu trốn trước đó đều xóa sạch

Thông báo vận quý nhân phù trợ cho tuổi Mão. Bạn thực sự gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc nhờ sự nỗ lực. Bạn đang tràn trề sức lực và muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp.

Tình yêu như ý, thật may vì luôn có người ấy ở bên cạnh động viên bạn lúc vui lúc buồn. Hai bạn đúng là sinh ra để dành cho nhau, nên Mão nhất định phải giữ người ấy thật chặt nhé.

Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn có nhiều dự án thú vị, bạn lưu tâm nhiều, di chuyển công tác xa nhà. Tiền tài tốn kém nhiều chi phí cho di chuyển công tác, tiền ăn uống phát sinh cho việc mời bạn bè.

Người tuổi Thìn quá lụy tình, khó buông bỏ được những mối tình đã chia xa. Trong thời gian này, người tuổi Thìn thường hau đau lưng, mỏi gối vì di chuyển quá lâu trong thời gian dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ đang có đà tiến triển tốt. Chỉ cần bản mệnh đủ tự tin và quyết đoán chính xác thì mọi việc bạn làm đều diễn ra dễ dàng, thuận lợi. Trong ngày này, nếu đã quyết tâm làm gì thì lập tức hành động ngay, và cũng không cần phải quan tâm đến lời phán xét từ người khác.

Tình duyên lận đận. Tình cảm đôi lứa xảy ra nhiều tranh cãi, bạn và nửa kia của mình không thể dung hòa và cũng không tìm được tiếng nói chung vì cái tôi quá lớn của mình. Tốt hơn hết là hai bạn nên học cách lắng nghe, tâm sự với đối phương và tìm cách giải quyết mâu thuẫn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm