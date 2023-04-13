Sau 15h ngày Qúy Mão (15/4) có Thiên Tài tọa mạng: 3 con giáp lụm lúa xóa hết nợ nần, có uy quyền trong xã hội, "hiển quý, binh quyền hiển hách" chú ý con giáp cuối cùng

Đây là một ngày khá yên bình với người tuổi này. Bản mệnh hoàn thành tốt công việc được giao, có thể dành thời gian để giúp đỡ đồng nghiệp xung quanh
- Hậu vận đi lên sau 10 ngày (23/4): 3 con giáp được Thực thần chiếu cố, Thiên Ấn đem lại uy lực, đường tiền tài vô cùng may mắn
- Phật như lai độ, 5 ngày tới (17/4): 3 con giáp được trời thương tình, sự nghiệp lên phơi phới, công danh rạng rỡ, đếm tiền sái tay vào cuối năm
Tuổi Thìn
Tử vi ngày mới đánh giá tuổi Thìn, con đường sự nghiệp khá vất vả, gian nan. Người tuổi này được khuyên cần chuẩn bị trước tinh thần vững vàng để đối diện với những thách thức đặt ra trước mắt. Ngoài ra, bản mệnh đừng quá chủ quan trong quá trình làm việc thì sợ rằng khó mà tiến xa được.
Tuy nhiên, tình cảm không mấy êm đẹp. Việc đề cao cái tôi quá mức và bắt buộc người ấy phải làm theo ý của mình nên mối quan hệ giữa hai người dường như không được tốt đẹp như mong đợi.
Tuổi Tỵ
Hãy dành thời gian cho bản thân để cân bằng tinh thần và thể chất. Ngày hôm nay, bạn có thể gặp một số khó khăn trong việc quản lý cảm xúc của mình, vì vậy hãy cố gắng kiểm soát và giải tỏa căng thẳng bằng những hoạt động thể thao, yoga hoặc đơn giản chỉ là đi bộ.
Tuy nhiên, đừng quên dành thời gian cho việc học hỏi và phát triển bản thân. Hãy cân nhắc tham gia một khóa học hoặc đọc sách để nâng cao trình độ của mình.
Tuổi Thân
Công việc nhiền nên tuổi Tuất phải mang cả việc về nhà mà không có một ngày thảnh thơi. Điều này khiến bạn cảm thấy thực sự mệt mỏi và muốn nghỉ việc ngay lập tức.
Chuyện tình cảm cá nhân cũng không được như ý. Thôi thì hãy gác lại chuyện cá nhân để hoàn thành cho xong công việc hôm nay đã.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm