Hậu vận đi lên sau 10 ngày (23/4): 3 con giáp được Thực thần chiếu cố, Thiên Ấn đem lại uy lực, đường tiền tài vô cùng may mắn

Tâm linh - Tử vi 13/04/2023 09:25

Theo tiên tri dự đoán, vận trình tài lộc đáng lo. Tốt nhất là con giáp này không nên để tâm hồn của mình “treo ngược cành cây”. Nếu như bạn muốn làm giàu thì hãy để tâm hơn đến những mối đầu tư trước mắt

Tuổi Tý

Sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển tốt đẹp. Vào ngày Tam Hợp, người tuổi này chẳng cần tốn nhiều thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ được phân cao. Những kế hoạch được triển khai hứa hẹn trong thời gian tới sẽ gặt hái được những thành tựu nổi bật. 

Trong tình cảm gặp nhiều tin vui. Người độc thân không còn phải sống một mình như trước đây khi được đào hoa mang đến nhiều cơ hội yêu đương trong ngày. Người lập gia đình có một cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. 

Hậu vận đi lên sau 10 ngày (23/4): 3 con giáp được Thực thần chiếu cố, Thiên Ấn đem lại uy lực, đường tiền tài vô cùng may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần phải chủ động trong công việc để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Đừng chỉ chờ đợi và dựa vào người khác, hãy đưa ra quyết định và thực hiện theo cách của riêng bạn.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý về cách thức giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên, tránh gây mâu thuẫn và xung đột không đáng có.

Hậu vận đi lên sau 10 ngày (23/4): 3 con giáp được Thực thần chiếu cố, Thiên Ấn đem lại uy lực, đường tiền tài vô cùng may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chuyện tình cảm của tuổi Dần gặp nhiều trắc trở, bạn cũng không còn tha thiết với mối quan hệ này nữa. Hãy xác định lại tình cảm của mình và nên nói chuyện thẳng thắn với đối phương thay vì lảng tránh vấn đề.

Bạn đang khá lười biếng trong công việc và ỷ lại vào đồng nghiệp. Thành công không có thời gian ghé thăm những người thiếu quyết tâm và không chịu hành động nhé.

Hậu vận đi lên sau 10 ngày (23/4): 3 con giáp được Thực thần chiếu cố, Thiên Ấn đem lại uy lực, đường tiền tài vô cùng may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Phật như lai độ, 5 ngày tới (17/4): 3 con giáp được trời thương tình, sự nghiệp lên phơi phới, công danh rạng rỡ, đếm tiền sái tay vào cuối năm

Phật như lai độ, 5 ngày tới (17/4): 3 con giáp được trời thương tình, sự nghiệp lên phơi phới, công danh rạng rỡ, đếm tiền sái tay vào cuối năm

Những kiến thức tài chính khai mở giúp các con giáp này tự tin hơn, bạn biết rõ nên làm gì trong ngày này để phát huy tối đa lợi nhuận từ những đồng tiền mà mình kiếm được

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