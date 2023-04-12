Quan âm báo mộng: 100% trúng mánh, đúng cuối tuần (16/4), ngọc hoàng chấm sổ, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, cuối năm đếm tiền không xuể

Chính Ấn xuất hiện cùng một lời khen, động viên thích hợp của ai đó càng tiếp thêm sức mạnh cho các con giáp có thể quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình
- Từ 24/4 tới Tết, có 3 con giáp "Rày ước mai ao" làm việc gì cũng "thuận buồm xuôi gió", vận may TỚI TẤP gia chủ không gánh nổi
- Ngày Trực Bế (15/4): 3 con giáp gặp hạn xui xẻo đủ đường, gặp "mạt cưa mướp đắng", tình cảm thất thoát
Tuổi Tý
Công việc người tuổi Tý tập trung đúng chuyên môn của bản thân, lời nói trong công việc cẩn trọng và cẩn thận. Tài lộc đặc biệt được quý nhân hỗ trợ, thường xuyên có lộc may mắn.
Người tuổi Tý đôi lúc giữa bạn và người ấy xảy ra mâu thuẫn, thường có tranh cãi về vấn đề gia đình hai bên.
Tuổi Sửu
Thực Thần xuất hiện báo hiệu cho con giáp tuổi Sửu biết rằng cuối cùng thì những vấn đề trong quá khứ sẽ được giải quyết triệt để, đem lại cho bản mệnh cơ hội tận hưởng thời gian ý nghĩa bên gia đình, bạn bè.
Cố gắng giữ chữ tín với một nửa của mình, họ đang chờ đợi sự hồi đáp của bạn. Đừng cố tình ngó lơ khiến người ta thất vọng và không còn dám tin tưởng ở bạn nữa.
Tuổi Mùi
Tuổi Mùi có ngày khá mệt mỏi khi phải làm quá nhiều việc. Tâm trạng bạn vô cùng bực bội và chán nản. Điều này dễ khiến bạn gặp phải sai sót nghiêm trọng liên quan đến tiền bạc.
May mắn là bên cạnh bạn luôn có bạn bè và gia đình giúp đỡ, có khó khăn gì nên chia sẻ, tâm sự, đừng giữ trong lòng.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm