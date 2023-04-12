Từ 24/4 tới Tết, có 3 con giáp "Rày ước mai ao" làm việc gì cũng "thuận buồm xuôi gió", vận may TỚI TẤP gia chủ không gánh nổi

Tâm linh - Tử vi 12/04/2023 16:46

Chính Quan chiếu rọi, con đường thăng quan tiến chức vô cùng bằng phẳng và thuận lợi. Bạn nhận được sự đề bạt của cấp trên, lại thêm tài năng sẵn có nên dễ dàng khẳng định được vị thế, chiếm giữ được vị trí cao trong tập thể

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Trong ngày tam hợp này, bản mệnh làm chuyện gì cũng được quý nhân che chở nên kết quả luôn được như ý. Tuy nhiên, tuổi Ngọ cần tránh ôm đồm quá nhiều việc vì hiệu quả mang lại không cao, lại dễ rơi vào căng thẳng kéo dài.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Cách thể hiện tình cảm đúng mực giúp người độc thân có được thiện cảm từ đối phương trong lần đầu tiên gặp gỡ. Cuộc sống gia đình vui vẻ, hoà thuận và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả hai người.

Từ 24/4 tới Tết, có 3 con giáp 'Rày ước mai ao' làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió', vận may TỚI TẤP gia chủ không gánh nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tác động của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi quá tự tin về bản thân nên thường có cái nhìn thiếu chính xác về mọi việc. Bạn nên khiêm tốn hơn để có thể nhìn nhận chính xác về bản thân mình, tránh việc bị người khác chê cười.

Người làm ăn kinh doanh dễ xảy ra mâu thuẫn, đôi co với khách hàng, đối tác của mình. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để tìm ra cách trao đổi, thảo luận hiệu quả nhất, còn nếu càng nóng nảy, mọi chuyện càng dễ lâm vào bế tắc.

Từ 24/4 tới Tết, có 3 con giáp 'Rày ước mai ao' làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió', vận may TỚI TẤP gia chủ không gánh nổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão sẽ trải qua một tuần khá bình đạm bên gia đình. Công việc đang tiến triển rất thuận lợi và bạn không có gì phải lo lắng cả. Tranh thủ thời gian rảnh bạn có thể đăng kí thêm một vài lớp kĩ năng như hội hoạ, ngoại ngữ.

Sức khoẻ có một chút giảm sút do thời tiết thay đổi. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên đến bác sĩ để khám xét ngay lập tức. Ngoài ra, Mão cũng nên đi ngủ sớm, tránh thức khuya hoặc sử dụng nhiều đồ uống có cồn.

Từ 24/4 tới Tết, có 3 con giáp 'Rày ước mai ao' làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió', vận may TỚI TẤP gia chủ không gánh nổi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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