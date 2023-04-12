Cháy lộc: Thần Phật độ trì, quý nhân che chở, tình duyên may mắn chạm nóc, con đường công danh mở lối thênh thang

Tử vi dự đón, tài lộc có chuyển biến tốt đẹp. Nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể giúp bản mệnh có được cuộc sống thoải mái như nhiều người mong muốn

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão diễn ra không dễ dàng. Trong ngày có điềm báo hoạ tiểu nhân rình rập, phá hoại và gây chuyện thị phi. Tuổi Mão cần phải hết sức thận trọng trong mọi lời mời hợp tác cũng như các mối quan hệ xung quanh.

Vận trình tình cảm gặp rắc rối. Con giáp này có xu hướng trở nên bướng bỉnh và cố chấp hơn, điều này làm không khí gia đình trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Người độc thân gặp trở ngại trong việc tiếp xúc với những người khác giới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Phá đem lại nhiều tác động không như mong muốn tới người tuổi Thìn. Bản mệnh thường bị kẻ tiểu nhân tìm cách phá hoại nên công việc tưởng chừng quen thuộc cũng vướng phải đủ loại rắc rối.

Vì thế, bạn cần nhắc nhở mình hết sức tập trung khi làm việc, đừng tưởng rằng việc mình đã làm quen tay rồi thì có thể lơ là. Đặc biệt trong các công việc kí kết hợp đồng, nếu lỡ đãng, bạn sẽ vướng phải những rắc rối tốn công sức khắc phục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chia buồn với tuổi Thân vì bạn đang mắc kẹt trong chuyện tình cảm. Bạn chưa quên được người cũ và không dám tiến tới trong mối quan hệ mới. Chính bạn phải là người mạnh mẽ để vượt qua được những chuyện quá khứ.

Riêng về công việc, hạn chế những thị phi là điều quan trọng nhất. Sự cả tin luôn là điểm yếu mà bạn cần phải khắc phục, hãy nghe mọi việc bằng cả hai tai, tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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