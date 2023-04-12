Biến số lớn: 5 ngày đầu tháng 5/2023, 3 con giáp vô cùng may mắn, làm bất kì việc gì cũng kiếm được lộc lá đặc biệt là con giáp cuối cùng

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Vận may đem tới cho người tuổi này nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Bản mệnh cần phải tỉnh táo và quyết đoán để không đưa ra các quyết định sai lầm.

Về tình cảm hài hoà. Người tuổi Sửu và nửa kia luôn có sự chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu nên có hiểu lầm nào cũng được hoá giải nhanh chóng. Người độc thân nhanh chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự mai mối, giới thiệu của người thân.

Theo tử vi, Chính Tài đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Dần. Nếu là người làm công ăn lương, bạn nhận được một khoản thưởng nóng do những đóng góp cho tập thể trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Nếu là người làm ăn, kinh doanh, bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Dù có thể bạn sẽ phải vất vả một chút, song khoảng lợi nhuận, lãi lời chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận đào hoa của tuổi Thìn là nổi bật nhất trong số 12 con giáp. Bạn đang được rất nhiều người theo đuổi, lời tỏ tình và những món quà thì cứ đến ào ào khiến bạn cảm thấy khá hoang mang. Cứ nghe theo con tim mách bảo Thìn nhé.

Ngoài tình cảm thì công việc cũng rất quan trọng, bạn đang có chút chểnh mảng và lười biếng. Tuổi Thìn cần tăng tốc lên một chút, sắp tới sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp cho riêng mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm