Kết thúc tháng 2 nhuận (AL), 3 con giáp này thay thời đổi vận, cuộc đời sang trang, sự nghiệp vẻ vang, nhận được không ít lời khen ngợi, trầm trồ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần có thể gặp phải một số kẻ xấu ở nơi làm việc trong tháng 2 nhuận Âm lịch. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phát triển của họ trong thời gian tới. Bước vào tháng 3 Âm lịch, cuộc sống của con giáp tuổi Dần sẽ ngày càng viên mãn.

Sự nghiệp và cuộc sống của họ đều thuận buồm xuôi gió, thu hái tài lộc dồi dào. Con giáp này sẽ đạt được những bước tiến và thành công vượt bậc hơn vào đầu tháng 3 Âm lịch.

Thời gian tới, người tuổi Dần sẽ nhận được sự ủng hộ từ cả cục diện Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh. Đây là những dấu hiệu tích cực giúp cho bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Họ sẽ có được những bước tiến đều đặn, càng làm càng đạt thành tích cao, hứa hẹn những kết quả khiến người khác phải trầm trồ thán phục.

Thời gian tới, tầm nhìn của họ rất tốt nên có thể đón bắt được nhiều cơ hội để đầu tư và kinh doanh suôn sẻ. Vì vậy cuộc sống nghèo khó của con giáp này cũng sẽ chấm dứt, tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình ôn hòa, mềm mỏng, ưa chuộng hòa bình, không thích cãi vã. Người tuổi này có cử chỉ, lời nói đều nhã nhặn, thanh lịch.

Tuy vậy, có thể bạn không biết rằng con giáp này rất mạnh mẽ, kiên định, bất di bất dịch. Khi đã quyết định làm bất cứ điều gì, họ sẽ cố gắng hết sức để làm đến cùng chứ không dễ dàng bỏ cuộc.

Thời gian tới, con giáp tuổi Mão bước vào cuộc chơi mới với tinh thần đầy hứng khởi. Họ được sao tốt chiếu mệnh, bất kể trong công việc hay tình cảm đều gặp may mắn. Cộng thêm sự tương trợ từ Thái Dương cát tinh trong thời gian sắp tới, người tuổi Mão sẽ nhanh chóng cải thiện được mọi mặt, vượt qua khó khăn để mở đường cho sự nghiệp phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão có sự nghiệp vững chắc, đạt tới thành công trên con đường công danh. Con giáp này nỗ lực hết sức, hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Con giáp này cũng ký được được những hợp đồng lớn, thu về nguồn lợi không nhỏ. Những người buôn bán nhỏ cũng đông khách, hàng hóa bán chạy hơn trước. Khi cơ hội đến với mình, con giáp này chớ nên chần chừ. Việc nắm bắt cơ hội và nỗ lực là hết sức quan trọng.

Tuổi Tỵ

Thời gian tới là giai đoạn mà người tuổi Tỵ nên tập trung phát triển sự nghiệp. Từ đầu tháng 3 âm lịch, họ bắt đầu đón những tín hiệu tốt đẹp, chẳng hạn như Nguyệt Lệnh Lâm Quan và Tỷ Kiên. Đây đều là những dấu hiệu báo trước về một giai đoạn quan trọng cho chặng đường phát triển trước mắt của bạn. Nếu làm tốt, bạn có thể xây dựng được nền tảng vững mạnh trong tương lai.‏

‏Đây là thời cơ giúp bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, động lực phát triển của họ cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng cần lưu ý, cơ hội đều là do bạn tự tạo ra. Nhân duyên tốt cũng đến từ chính các mối quan hệ, cách đối nhân xử thế của bạn mỗi ngày. Người nào chăm chỉ tích lũy, nỗ lực làm việc thì sẽ nhận được nhiều cơ hội và sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối, giúp họ bám sát mục tiêu, có thể nhanh chóng tiến bộ hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

‏Khi có cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, con giáp này cần thêm sự linh hoạt và xông xáo trong công việc. Họ sẽ phải luôn nỗ lực không ngừng, kiên nhẫn học hỏi, mở rộng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, có như vậy thành công mới nhanh đến. Kéo theo đó là khả năng tăng trưởng về mặt tài chính cũng rất khả quan, song chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực và chăm chỉ của bản mệnh, chớ nên há miệng chờ sung bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. ‏

‏Đầu tư cũng có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.