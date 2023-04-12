Ngày Trực Bế (15/4): 3 con giáp gặp hạn xui xẻo đủ đường, gặp "mạt cưa mướp đắng", tình cảm thất thoát

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Tinh thần sa sút khiến người tuổi này không thể tập trung giải quyết các vấn đề trước mắt. Điều quan trọng trong lúc có rắc rối phát sinh chính là phải giữ được sự bình tĩnh, hoặc tìm sự giúp đỡ ở những người xung quanh.

Tình cảm hài hoà. Cuộc sống vợ chồng luôn được êm ấp, hài hoà không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè.

Hôm nay cục diện Tương Hại gây rối, người tuổi Ngọ dễ gặp phải rắc rối với kẻ tiểu nhân. Những kẻ xấu bụng có thể nhân lúc bạn sơ suất để tìm cách hãm hại bạn, khiến công lao của bạn đổ sông đổ bể.

Do đó, con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân mình cẩn thận và có cái nhìn đa chiều hơn về mọi việc. Đặc biệt, bạn chớ nên kiêu ngạo, làm mọi việc theo ý mình. Hãy luôn nghe lời khuyên của những người giàu kinh nghiệm và thực sự muốn tốt cho mình.

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Tuổi Sửu

Nhắc bạn cần chuẩn bị tinh thần để vượt được qua những khó khăn trong công việc. Khó khăn sẽ liên tục ập tới vào đầu tuần, càng về cuối tuần mọi thứ sẽ "dễ thở" hơn rất nhiều. Cố gắng lên bạn nhé.

Tiền bạc tuần này không mấy dư dả nên bạn càng phải học cách tiết kiệm, tránh quá mải mê mua sắm mà thâm hụt ngân sách. May rằng chuyện tình cảm của bạn và người ấy rất mặn nồng. Hai người rất tâm đầu ý hợp và đã sẵn sàng chuẩn bị cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm