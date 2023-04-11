Đúng ngày chủ nhật (16/4): 3 con giáp may mắn cuối tuần như "Mèo vù vớ được cá rán" thăng tiến bất ngờ, sự nghiệp nở hoa, tài tài vô tận

Tốt hơn hết, các con giáp này cần tìm cách nâng cao nguồn thu nhập hiện tại để có được số tiền tích luỹ đáng mơ ước cũng như cuộc sống thoải mái hơn trong tương lai
- Đúng 4 ngày cuối tháng 4: 3 con giáp vượt qa "đại hạn" tiến tới đỉnh cao của sự thành công, sự may mắn ngất trời nên đường tình đỏ rực rỡ
- Đầu tháng tới (1/5), 3 con giáp như "nước chảy chỗ trũng" vì có sự nghiệp hưng thịnh, thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự ập tới cản không kịp
Tuổi Sửu
Tuổi Sửu nên kiên trì với công việc hiện tại vì đây là công việc vừa nhàn lại có thu nhập ổn. Đừng đứng núi này trông núi nọ vì cái gì cũng có giá của nó cả.
Tình cảm ổn định, bạn đang có một gia đình hạnh phúc, một người bạn đời biết quan tâm. Hãy quan tâm nhau nhiều hơn nhé, đừng vì mải kiếm tiền mà bỏ bê nhau.
Tuổi Tý
Công việc người tuổi Tý phát triển rực rỡ, thường có những sáng kiến hay phù hợp với sự phát triển của cơ quan. Tài lộc rất tốt, tiền đến tiêu xài thoải mái, cuối ngày có lộc dự tiệc.
Người tuổi Tý chủ động thể hiện tình cảm với đối phương, cả hai mặn nồng.
Tuổi Mão
Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão có tốt, có xấu. Cục diện Dần Thân cho biết, mọi thứ mà người tuổi này vẫn còn đang dở dang dù có nỗ lực đến mấy. Tuy nhiên, Quý Nhân xuất hiện kịp thời giúp cho bản mệnh sớm hoàn thành công việc được giao.
Tình cảm có dấu hiệu kém sắc. Việc bận rộn trong công việc cùng với nhiều mối quan tâm khác là nguyên nhân khiến cho con giáp này không có nhiều thời gian chăm lo cho đối phương.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm