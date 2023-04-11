Bắt đầu ngày canh tý (12/4): 3 tuổi sinh ra được Phật Bà Quan Âm "đón đầu", ăn ở phước lành đón nhận hỷ sự, con đường thăng quan tiến chức rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 16:54

Tử vi cho biết, các con giáp này chẳng cần phải lo túng thiếu hoặc vay mượn tiền người khác do có nguồn thu nhập tốt từ công việc chính lẫn nghề tay trái

Tuổi Tuất

Công việc ngày hôm nay có nhiều dấu hiệu tích cực. Tuổi Tuất nhận được nhiều lời khen nhờ sự thông minh và nhanh trí của mình. Dù vậy cũng đừng tỏ ra quá kiêu căng nếu không sẽ bị ganh ghét đó.

Sức khỏe có chút không được như ý vì thời tiết thay đổi, những cơn đau đầu làm ban khó chịu. Lời khuyên cho bạn là nên ăn uống đúng giờ, đi ngủ sớm và đừng suy nghĩ quá nhiều.

Bắt đầu ngày canh tý (12/4): 3 tuổi sinh ra được Phật Bà Quan Âm 'đón đầu', ăn ở phước lành đón nhận hỷ sự, con đường thăng quan tiến chức rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong công việc người tuổi Dậu tinh ý tìm kiếm ra nhiều sáng kiến mới, thường xuyên giải quyết công việc đúng hướng. Tiền bạc chi tiêu nhiều cho việc thăm khám bác sĩ của bạn và người thân. 

Tình cảm người độc thân chưa tìm được người xứng đôi vừa lứa, người tuổi Dậu hơi khó tính trong chọn người yêu. 

Bắt đầu ngày canh tý (12/4): 3 tuổi sinh ra được Phật Bà Quan Âm 'đón đầu', ăn ở phước lành đón nhận hỷ sự, con đường thăng quan tiến chức rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi diễn ra không được tốt đẹp. Do tác động của Kiếp Tài nên người tuổi này dễ vướng phải những mâu thuẫn, tranh cãi với đồng nghiệp xung quanh. Đồng thời, bản mệnh còn có xu hướng coi trọng quan điểm của mình mà không xem lời ai ra gì. 

Tình cảm hòa hợp, ấm êm. Mộc sinh Hỏa khuyên người độc thân cần nên mở lòng hơn với mọi người. Thông qua đó, bạn cũng cần chủ động tìm kiếm tình yêu thì mới mong tình yêu mỉm cười với mình. 

Bắt đầu ngày canh tý (12/4): 3 tuổi sinh ra được Phật Bà Quan Âm 'đón đầu', ăn ở phước lành đón nhận hỷ sự, con đường thăng quan tiến chức rộng mở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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