Ngày Trực Bình (30/4) 3 con giáp "cá chép hóa rồng", chỉ cần ngồi nhà, may mắn tự thân mò đến, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau khiến vạn người ước mơ

Tuổi Thìn được quý nhân phù trợ, vận may ồ ạt trong hôm nay, đặc biệt là vấn đề tài chính. Bạn hãy cứ thoải mái chi tiêu cho những thứ mình thích, mua sắm thêm quần áo hoặc những thực phẩm tốt cho cơ thể.

Chuyện tình cảm cũng không có gì đáng ngại, người ấy và bạn rất hợp nhau. Cả hai có thể tranh thủ để ra ngoài hẹn hò, đi dạo. Một chuyến dã ngoại cũng giúp hai bạn thêm gắn bó, yêu thương nhau hơn.

Công việc người tuổi Tý bình ổn, không có quá nhiều việc chi phối bạn, biết tận dụng thời gian giải quyết vấn đề. Tiền lương, hoa hồng giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề.

Tình cảm đôi nam nữ yêu nhau đôi lúc sẽ có cãi vã, có nhiều thử thách. Kiên trì cùng nhau cố gắng sẽ thành công vượt qua.

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Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày này suôn sẻ. Tam Hợp giúp người tuổi này có thêm nhiều năng lượng tích cực để làm việc trong ngày. Song song đó, bản mệnh lúc nào cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng để nhận thêm các nhiệm vụ mới từ cấp trên.

Tình cảm gặp những chuyện không vui. Đối phương lúc nào cũng luôn bao dung những khó khăn mà bạn đang gặp phải, song đáp lại chính là sự chân thành ấy là những lời lẽ không hay từ phía bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm