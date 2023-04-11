Đúng 10 ngày cuối tháng 4: Đâu là 3 con giáp vươn tới đỉnh cao sự nghiệp, lộc lá kéo ùn ùn về, cuộc sống dư giả vạn người ao ước

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, công việc của 3 con giáp này phát triển rực rỡ, thường có những sáng kiến hay phù hợp với sự phát triển của cơ quan

Tuổi Tý

Người tuổi Tý độc thân hôm nay nhất định sẽ có cơ hội gặp được người trong mộng. Một khi đã gặp được thì nhất định bạn phải chủ động tiến tới ngay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ đấy nhé.

Chuyện công việc cũng ổn định đặc biệt người làm ăn kinh doanh. Bạn kiếm được nhiều tiền nhưng cũng tiêu pha hoang phí không kém. Nhớ rằng luôn phải để ra một khoản tiết kiệm, tránh trường hợp khó khăn, rủi ro.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong công việc đón nhận nhiều may mắn, thành công vang dội nhờ bản thân chăm chỉ làm việc. May mắn có nhiều tài lộc từ người quen hỗ trợ, làm việc chăm chỉ tiền lương chi tiêu thoải mái.

May mắn có nhiều tài lộc từ người quen hỗ trợ, làm việc chăm chỉ tiền lương chi tiêu thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần thuận lợi. Chính Ấn xuất hiện giúp cho người tuổi này đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, sự thông minh vốn có giúp cho bản mệnh có đủ bản lĩnh để đối mặt với khó khăn, thách thức sắp tới.

Tình cảm có những điều mới. Tình yêu không còn gặp trắc trở, chông gai nhiều như trước, thậm chí là bạn và đối phương hiện đang có ý định xây dựng tổ ấm cùng nhau trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

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