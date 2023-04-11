Đầu tháng tới (1/5), 3 con giáp như "nước chảy chỗ trũng" vì có sự nghiệp hưng thịnh, thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự ập tới cản không kịp

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 16:24

Tài lộc tương đối ổn định. Nguồn thu nhập vẫn được duy trì đều đặn từ công việc chính nên con giáp này được cấp trên xét duyệt tăng lương hoặc thưởng trong khoảng thời gian này

Tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ không được như ý. Bạn cứ mãi vấn vướng chuyện tình cũ, tự ôm lấy tương tư mà không thoát ra được.

Ngược lại chuyện công việc lại khá ổn, tiền bạc rủng rỉnh. Hãy hẹn gặp một vài người bạn thân thiết trong tối nay, thoải mái tận hưởng cuộc sống sẽ giúp bạn quên đi phiền não trong lòng.

Đầu tháng tới (1/5), 3 con giáp như 'nước chảy chỗ trũng' vì có sự nghiệp hưng thịnh, thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự ập tới cản không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi công việc không thuận lợi như dự định ban đầu, đối mặt với thử thách, kiên nhẫn vượt qua. Tài lộc trung bình, tốn nhiều tiền cho các cuộc gặp gỡ không cần thiết. 

Tình duyên sẽ có lúc cả hai không tin tưởng đối phương, nghi ngờ tình cảm của nhau. 

Đầu tháng tới (1/5), 3 con giáp như 'nước chảy chỗ trũng' vì có sự nghiệp hưng thịnh, thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự ập tới cản không kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Tam Hội giúp sức khuyến khích người tuổi này hãy mạnh dạn và tự tin thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ trước đó. 

Tình cảm trở nên kém sắc. Quan hệ vợ chồng của bạn có dấu hiệu rạn nứt do những khúc mắc chưa giải quyết một cách triệt để. Người độc thân không sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới do chưa thể quên đi quá khứ. 

Đầu tháng tới (1/5), 3 con giáp như 'nước chảy chỗ trũng' vì có sự nghiệp hưng thịnh, thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự ập tới cản không kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Ngày Trực Bình (30/4) 3 con giáp "cá chép hóa rồng", chỉ cần ngồi nhà, may mắn tự thân mò đến, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau khiến vạn người ước mơ

Ngày Trực Bình (30/4) 3 con giáp "cá chép hóa rồng", chỉ cần ngồi nhà, may mắn tự thân mò đến, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau khiến vạn người ước mơ

Theo dự đóa, tài lộc được đà vượng tiến. Với người làm ăn kinh doanh, bạn có cơ hội thu về một khoản lợi nhuận gấp nhiều lần so với người khác. Người làm công ăn lương thì có được nguồn thu nhập ổn định để duy trì cuộc sống hàng ngày

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