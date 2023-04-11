Đầu tháng tới (1/5), 3 con giáp như "nước chảy chỗ trũng" vì có sự nghiệp hưng thịnh, thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự ập tới cản không kịp

Tài lộc tương đối ổn định. Nguồn thu nhập vẫn được duy trì đều đặn từ công việc chính nên con giáp này được cấp trên xét duyệt tăng lương hoặc thưởng trong khoảng thời gian này
- Đúng 10 ngày cuối tháng 4: Đâu là 3 con giáp vươn tới đỉnh cao sự nghiệp, lộc lá kéo ùn ùn về, cuộc sống dư giả vạn người ao ước
- Lộc bất tận hưởng, các con giáp sau đúng 12h ngày 12/04, tiền - tài phủ phê, trúng mánh được nhà lầu xe hơi, đổi đời chỉ sau một đêm
Tuổi Ngọ
Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ không được như ý. Bạn cứ mãi vấn vướng chuyện tình cũ, tự ôm lấy tương tư mà không thoát ra được.
Ngược lại chuyện công việc lại khá ổn, tiền bạc rủng rỉnh. Hãy hẹn gặp một vài người bạn thân thiết trong tối nay, thoải mái tận hưởng cuộc sống sẽ giúp bạn quên đi phiền não trong lòng.
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi công việc không thuận lợi như dự định ban đầu, đối mặt với thử thách, kiên nhẫn vượt qua. Tài lộc trung bình, tốn nhiều tiền cho các cuộc gặp gỡ không cần thiết.
Tình duyên sẽ có lúc cả hai không tin tưởng đối phương, nghi ngờ tình cảm của nhau.
Tuổi Thân
Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Tam Hội giúp sức khuyến khích người tuổi này hãy mạnh dạn và tự tin thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ trước đó.
Tình cảm trở nên kém sắc. Quan hệ vợ chồng của bạn có dấu hiệu rạn nứt do những khúc mắc chưa giải quyết một cách triệt để. Người độc thân không sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới do chưa thể quên đi quá khứ.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm