Phật như lai độ, 5 ngày tới (17/4): 3 con giáp được trời thương tình, sự nghiệp lên phơi phới, công danh rạng rỡ, đếm tiền sái tay vào cuối năm

Những kiến thức tài chính khai mở giúp các con giáp này tự tin hơn, bạn biết rõ nên làm gì trong ngày này để phát huy tối đa lợi nhuận từ những đồng tiền mà mình kiếm được

Tuổi Dần

Trong công việc người tuổi Dần có nhiều hướng đi mới, tạo ra nhiều kế hoạch mới phục vụ cho đam mê của bản thân. Có nhiều niềm vui trong tiền bạc, thuận lợi đón nhiều tài lộc từ việc kinh doanh.

Người tuổi Dần tính tình hơi nổi nóng, đôi lúc có những lời khó nghe làm tổn thương đến người khác.

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Tuổi Mão

Ngũ hành xung khắc cho thấy nếu bạn ưa thích sự mạo hiểm sẽ có nguy cơ đẩy bản thân vào những rủi ro không đáng có trong thời gian này. Tốt hơn hết hãy tránh xa những tác nhân có nguy cơ cao khiến bạn mất tiền nhé, nên thu thập nhiều thông tin hơn trước khi ra quyết định.



Ngoài ra, khía cạnh sức khỏe của bản mệnh cũng không như ý khi bị ảnh hưởng của thời tiết. Cơ thể đang yếu hơn khi sức đề kháng giảm sút, bạn nên ăn uống đủ đầy, nghỉ ngơi nhiều hơn, và đừng quên ngủ sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thông báo tuổi Hợi vận công việc hanh thông, tài chính cũng vô cùng khởi sắc. Công việc sẽ có một chú khó khăn thì hãy cố gắng để vượt qua.

Chỉ là chuyện tình cảm không được tốt cho lắm. Bạn và người ấy đang đối mặt với những rạn nứt nghiêm trọng. Bạn nên nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ này.

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* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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