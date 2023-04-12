Phật như lai độ, 5 ngày tới (17/4): 3 con giáp được trời thương tình, sự nghiệp lên phơi phới, công danh rạng rỡ, đếm tiền sái tay vào cuối năm

Tâm linh - Tử vi 12/04/2023 21:59

Những kiến thức tài chính khai mở giúp các con giáp này tự tin hơn, bạn biết rõ nên làm gì trong ngày này để phát huy tối đa lợi nhuận từ những đồng tiền mà mình kiếm được

Tuổi Dần

Trong công việc người tuổi Dần có nhiều hướng đi mới, tạo ra nhiều kế hoạch mới phục vụ cho đam mê của bản thân. Có nhiều niềm vui trong tiền bạc, thuận lợi đón nhiều tài lộc từ việc kinh doanh.  

Người tuổi Dần tính tình hơi nổi nóng, đôi lúc có những lời khó nghe làm tổn thương đến người khác. 

Phật như lai độ, 5 ngày tới (17/4): 3 con giáp được trời thương tình, sự nghiệp lên phơi phới, công danh rạng rỡ, đếm tiền sái tay vào cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngũ hành xung khắc cho thấy nếu bạn ưa thích sự mạo hiểm sẽ có nguy cơ đẩy bản thân vào những rủi ro không đáng có trong thời gian này. Tốt hơn hết hãy tránh xa những tác nhân có nguy cơ cao khiến bạn mất tiền nhé, nên thu thập nhiều thông tin hơn trước khi ra quyết định.

Ngoài ra, khía cạnh sức khỏe của bản mệnh cũng không như ý khi bị ảnh hưởng của thời tiết. Cơ thể đang yếu hơn khi sức đề kháng giảm sút, bạn nên ăn uống đủ đầy, nghỉ ngơi nhiều hơn, và đừng quên ngủ sớm.

Phật như lai độ, 5 ngày tới (17/4): 3 con giáp được trời thương tình, sự nghiệp lên phơi phới, công danh rạng rỡ, đếm tiền sái tay vào cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thông báo tuổi Hợi vận công việc hanh thông, tài chính cũng vô cùng khởi sắc. Công việc sẽ có một chú khó khăn thì hãy cố gắng để vượt qua.

Chỉ là chuyện tình cảm không được tốt cho lắm. Bạn và người ấy đang đối mặt với những rạn nứt nghiêm trọng. Bạn nên nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ này.

Phật như lai độ, 5 ngày tới (17/4): 3 con giáp được trời thương tình, sự nghiệp lên phơi phới, công danh rạng rỡ, đếm tiền sái tay vào cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Quan âm báo mộng: 100% trúng mánh, đúng cuối tuần (16/4), ngọc hoàng chấm sổ, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, cuối năm đếm tiền không xuể

Quan âm báo mộng: 100% trúng mánh, đúng cuối tuần (16/4), ngọc hoàng chấm sổ, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, cuối năm đếm tiền không xuể

Chính Ấn xuất hiện cùng một lời khen, động viên thích hợp của ai đó càng tiếp thêm sức mạnh cho các con giáp có thể quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này