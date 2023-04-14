Kim đồng hồ điểm đúng 19h ngày 19/4: 3 con giáp được "tiền khủng" rơi trúng đầu, bước qua hạn tiểu nhân, đến thời phất lên không cản nổi, tia sáng như kim cương

Tuổi Sửu được quý nhân phù trợ nên công việc thuận lợi, làm việc gì cũng thành công. Hôm nay là một ngày tốt để bạn đầu tư kinh doanh hoặc giao dịch những hợp đồng quan trọng.

Tình yêu như ý, bạn cảm thấy cuộc sống ngập tràn màu hồng và nhiều may mắn. Người ấy cực kì yêu thương và trân trọng bạn, hãy đối xử thật tốt với đối phương nhé.

Công việc người tuổi Tý được gia đình đầu tư, khó khăn có gia đình giúp đỡ cùng bạn vượt qua trong giai đoạn khủng hoảng. May mắn đến với bạn, được gia đình chu đáo sắm sửa cho nhiều món đồ.

Tình cảm không có nhiều thay đổi lớn, giữa bạn và người ấy vẫn đang giữ trạng thái im lặng. Chăm sóc bản thân bằng những thông tin chính thông, hữu ích tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ còn gặp nhiều rắc rối. Tưởng chừng như mọi việc hôm nay sẽ diễn ra trôi chảy, thuận lợi nhưng may mắn lại không đến với con giáp này. Trong công việc, tuổi Ngọ cần cẩn thận và tỉ mỉ trong từng chi tiết một, dù là nhỏ nhất; nếu không bạn sẽ phải sửa đổi và xử lý nhiều lần, khiến bạn cảm thấy chán nản. Tử vi khuyên bạn nên kiên trì và không được bỏ cuộc, đã làm sai thì buộc bạn phải chấp nhận sửa đổi.

Tình duyên không được tốt. Chuyện tình cảm giữa Ngọ và nửa kia của mình diễn ra khá căng thẳng và nặng nề. Cả hai bạn còn khá nhiều khúc mắc vẫn chưa thể giải quyết. Cách tốt nhất giải quyết là hai người nên ngồi lại để trò chuyện và thẳng thắn chia sẻ với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm