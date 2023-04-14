Bước sang tháng 3 (AL), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, gặt hái vinh quang, nhân sinh ý nguyện

Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn tốt để bạn có thể cải thiện và tăng thêm nguồn tài chính trong tương lai

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng trơn tru, hanh thông. Bạn có một khoản thu nhập kha khá, nhưng nhớ giữ gìn cẩn thẩn, đừng cho vay mượn lung tung đấy nhé.

Chuyện tình cảm của bạn cũng êm đẹp, dù còn đôi chút cứng nhắc. Lời khuyên cho bạn là nên mềm mỏng, dịu dàng hơn, thỉnh thoảng làm một vài hành động lãng mạn xem sao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc người tuổi Mão đôi lúc bỏ sót nhiều vấn đề quan trọng, để bạn bè nhắc nhở nhiều. Tiền bạc chi tiêu thoải mái, đôi lúc tiêu tiền cho mua sắm online quá đà.

Người độc thân chớ vội yêu lầm ai, hãy tìm hiểu thật kĩ trước khi quyết định đến với nhau.

Sức khỏe: Nhìn màn hình máy tính quá lâu nên thư giãn, nghỉ ngơi cho mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn diễn ra không được suôn sẻ, thuận lợi. Con giáp này sẽ gặp chút khó khăn trong quá trình làm việc, vì vậy bạn phải có kế hoạch để đối phó với những tình huống khẩn cấp một cách bình tĩnh và không được mất tập trung. Tử vi cũng khuyên bạn cứ tiến hành mọi việc một cách bình thường là tốt, việc như thế nào thì làm thế ấy chớ nên tính chuyện lớn lao.

Tình duyên không có gì đáng lo ngại, bạn và người ấy vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Cả hai biết trân trọng tình cảm đối phương, dù có xảy ra mâu thuẫn cũng nhanh chóng tìm cách làm hòa và đây cũng là chìa khóa để giữ tình yêu của hai bạn mãi luôn bền chặt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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