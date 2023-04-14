Vía bà phù hộ 3 con giáp trúng số: Các tuổi tỏa ra sức hút khó cưỡng, đi đâu cũng được săn đón nồng nhiệt, cuối năm được nhiều người theo đuổi, gặp tri kỷ cuộc đời

Báo hiệu một ngày nhiều may mắn cho tuổi Dậu. Bạn có cơ hội thể hiện được tài năng trong công việc, đồng nghiệp sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác.

Trong chuyện tình cảm, nếu bạn không chủ động thì sẽ để vuột mất người ấy, đừng chần chừ kẻo sau này bạn sẽ thấy hối hận.

Người tuổi Sửu tập trung đúng chuyên môn của bản thân, lời nói trong công việc cẩn trọng và cẩn thận. Tài lộc chưa có nhiều thay đổi, thuận lợi phát triển đa dạng ngành nghề, tốn tiên đầu tư.

Tình cảm người tuổi Sửu bạn luôn biết lắng nghe, thấu hiểu đối phương, thường xuyên đưa ra những lời khuyên chân thành.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần được đánh giá khá kém. Tử vi khuyên con giáp này phải biết tiết chế cảm xúc hơn, chớ nên nóng nảy mà làm hỏng việc lớn. Số lượng công việc hôm nay cũng nhiều hơn mọi ngày, bắt buộc bạn phải tăng ca, chính vì vậy bạn cần phải tập trung hơn để giải quyết mọi việc thật nhanh chóng.

Tình duyên khởi sắc, người tuổi Dần có thể đón nhận nhiều tin vui về tình cảm. Khi yêu, bạn chớ nên suy nghĩ hay tính toán quá nhiều, hãy cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên sẽ yên lành tốt đẹp. Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau thì bạn và một nửa của mình vẫn sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm