Vía bà phù hộ 3 con giáp trúng số: Các tuổi tỏa ra sức hút khó cưỡng, đi đâu cũng được săn đón nồng nhiệt, cuối năm được nhiều người theo đuổi, gặp tri kỷ cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 16:32

Top các con giáp hấp dẫn và thu hút nhất cuối năm 2023. Đáng chú ý là con giáp thứ 3

Tuổi Dậu

Báo hiệu một ngày nhiều may mắn cho tuổi Dậu. Bạn có cơ hội thể hiện được tài năng trong công việc, đồng nghiệp sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác.

Trong chuyện tình cảm, nếu bạn không chủ động thì sẽ để vuột mất người ấy, đừng chần chừ kẻo sau này bạn sẽ thấy hối hận.

Vía bà phù hộ 3 con giáp trúng số: Các tuổi tỏa ra sức hút khó cưỡng, đi đâu cũng được săn đón nồng nhiệt, cuối năm được nhiều người theo đuổi, gặp tri kỷ cuộc đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tập trung đúng chuyên môn của bản thân, lời nói trong công việc cẩn trọng và cẩn thận. Tài lộc chưa có nhiều thay đổi, thuận lợi phát triển đa dạng ngành nghề, tốn tiên đầu tư. 

Tình cảm người tuổi Sửu bạn luôn biết lắng nghe, thấu hiểu đối phương, thường xuyên đưa ra những lời khuyên chân thành. 

Vía bà phù hộ 3 con giáp trúng số: Các tuổi tỏa ra sức hút khó cưỡng, đi đâu cũng được săn đón nồng nhiệt, cuối năm được nhiều người theo đuổi, gặp tri kỷ cuộc đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần được đánh giá khá kém. Tử vi khuyên con giáp này phải biết tiết chế cảm xúc hơn, chớ nên nóng nảy mà làm hỏng việc lớn. Số lượng công việc hôm nay cũng nhiều hơn mọi ngày, bắt buộc bạn phải tăng ca, chính vì vậy bạn cần phải tập trung hơn để giải quyết mọi việc thật nhanh chóng. 

Tình duyên khởi sắc, người tuổi Dần có thể đón nhận nhiều tin vui về tình cảm. Khi yêu, bạn chớ nên suy nghĩ hay tính toán quá nhiều, hãy cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên sẽ yên lành tốt đẹp. Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau thì bạn và một nửa của mình vẫn sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau. 

Vía bà phù hộ 3 con giáp trúng số: Các tuổi tỏa ra sức hút khó cưỡng, đi đâu cũng được săn đón nồng nhiệt, cuối năm được nhiều người theo đuổi, gặp tri kỷ cuộc đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài chính thức đọc tên: Đúng 20h ngày 20/4 3 con giáp chính thức bước vào hào môn, đón nhận bất ngờ, giàu sang gấp 5,7 lần tưởng tượng

Thần Tài chính thức đọc tên: Đúng 20h ngày 20/4 3 con giáp chính thức bước vào hào môn, đón nhận bất ngờ, giàu sang gấp 5,7 lần tưởng tượng

Tài lộc của các tuổi này khá dồi dào. Do con giáp này không có nhiều thứ để chi tiêu nên túi tiền vẫn rủng rỉnh và không bị ảnh hưởng nhiều

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi con giap may man 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'