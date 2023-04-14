Nhận lộc: Sau 21h ngày 21/4 có 3 tuổi được Phật Quan Âm phát lộc tiền, tình duyên đua nhau nở, cơ hội bứt phá và kiếm được khoản tiền khiến bao người mơ ước

Tuổi Tuất không được may mắn nên khuyên bạn tối nay không nên đi ra ngoài, cẩn thận hạn xe cộ khi tham gia giao thông.

Sự lười biếng của bạn đang khiến cấp trên không hài lòng lắm đâu. Bạn cần phải tập trung hơn trong công việc cũng như trau dồi thêm kiến thức, kĩ năng cho bản thân, có vậy mới mang lại hiệu quả cao.

Người tuổi Ngọ hôm nay công việc không tốn quá nhiều sức lực, thường xuyên có nhiều đổi mới, bạn bè giúp đỡ khi khó khăn. Tiền tài người tuổi Ngọ chưa có nhiều, lo toan chi phí mỗi ngày.

Tình duyên của bạn và người ấy đồng điệu về tâm hồn, thấu hiểu khó khăn của nhau, không cần nói cũng hiểu được đối phương muốn điều gì. Cạn kiệt năng lượng bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo con đường phát triển sự nghiệp của tuổi Mùi phát triển khá tốt, khi gặp khó khăn trong công việc con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ nên có thể vượt qua một cách nhanh chóng và hiệu quả đạt được cao hơn.

Tình duyên của tuổi Mùi còn gặp nhiều sóng gió. Thứ Sáu không phải là một ngày may mắn để những người còn độc thân tìm hiểu một ai đó, thay vì nghĩ đến tình yêu bạn nên tập trung vào sự nghiệp. Bên cạnh đó, tình cảm đôi lứa cũng không hòa thuận, hiểu lầm và cãi vã liên tục khiến cả hai chán nản và xa cách nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm